  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Yerlikaya: Terörün başını ezeceğiz

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör bitinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona ve aziz milletimize terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var" dedi.

Ekleme: 28.06.2023 - 09:36 Güncelleme: 28.06.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Yerlikaya: Terörün başını ezeceğizİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Aileler, Bakan Yerlikaya'yı Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla karşıladı.

Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, ailelerle görüştü, onlara karanfil verdi.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

"Terörün başını ezeceğiz"

Yerlikaya, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada anne Hacire Akar'ın oğluna kavuşabilmek için evlat nöbeti sürecini başlattığını söyledi.

Hacire annenin öncülük ettiğini, 43 vilayetten 360 annenin onun çağrısıyla anne şefkati, sabrı ve dayanma gücüyle buraya geldiğini ifade eden Yerlikaya, 4 yıldır annelerin evlatlarını çağırma noktasında burada bulunduklarını belirtti.

Bu çağrıya 42 evladın cevap verdiğini ve annelerine kavuştuğunu dile getiren Yerlikaya, annelerin çağrısının sadece bu bina önünde değil, tüm yurtta ve dünyada çok büyük ses getirdiğini, adeta çığlık olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

'Evladımızı istiyoruz' sözü kulaktan kulağa, gönülden gönüle çağladı. Annelerimizle Diyarbakır'ımızda gönlümüzden tüm gönüllere kelimeler dökülüyor. Terör bitinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona ve aziz milletimize terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var. Annelerimizin yüreği yanmasın ve dağlanmasın diye milletimizden aldığımız güçle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kahraman ordumuz, jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber göreceksiniz, terörün başını ezeceğiz.

"Daima sizin yanınızda olacağız"
Yerlikaya, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önünde engel ve bozguncu olan terörü lanetlediklerini söyledi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

Burada olan ve olmayan Diyarbakır annelerimiz başta olmak üzere bütün Diyarbakırlı kardeşlerimizin, ülkemizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daima korusun. Bir, iri, diri olmak ve kardeşlik noktasında biz sizleri hep yanımızda gördük. Sizlerle beraber Allah'ın izniyle yürümeye, koşmaya hep devam edeceğiz. Daima sizin yanınızda olacağız. Allah'a emanet olun.

Bakan Yerlikaya'ya, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın eşlik etti.

Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Yerlikaya: Terörün başını ezeceğiz
NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'te Kurban Bayramı'nda skandal...
CHP'de koltuk savaşı büyüyor! Bülent Tezcan'dan bir açıklama daha: Böyle devam ederse İstanbul'da gider...
Bakan Fahrettin Koca: Hatay’ımızı yalnız bırakmayacağız
Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı
Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…
'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler
İyi Partili Turhan Çömez'den Merdan Yanardağ'a destek
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan
Kurban Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlandı: İşte yurttan bayram manzaraları!
Fransa'da sağlık sistemi çöktü: Hastalar otoparkta tedavi görüyor
Eski Bakan Bülent Akarcalı: 'Erdoğan ülkeyi devrimci bir yaklaşımla yönetti'
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ tepkisi: İhanetin serbestisi olmaz
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum
CHP çatırdıyor! ‘Değişim’ kavgası: ‘Partinin gövdesine kene gibi yapışan parazitler…’
Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısı yapan CHP Beykoz İlçe Başkanı parti yönetimi tarafından görevden alındı: Bu kararı yok sayıyoruz
Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır
İsveç savcısından PKK kararı! Teröristin cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iadesini talep etti
TTB'den Merdan Yanardağ'a destek: Mücadelemizi sürdüreceğiz
Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Bülent Tezcan da 'değişim' dedi: Önce genel başkan değişmeli
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni açıklama!

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni açıklama!

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü

WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı

WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı

Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...

Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...

Yılan sandı gerçek çok başka çıktı! O ilde ilginç görüntüler... .

Yılan sandı gerçek çok başka çıktı! O ilde ilginç görüntüler... .

Sivas'ta yürüyüşe çıkan iki arkadaş buldu: Kaya sandılar gerçek bambaşka çıktı

Sivas'ta yürüyüşe çıkan iki arkadaş buldu: Kaya sandılar gerçek bambaşka çıktı