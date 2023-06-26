  • USD: 25,25 - 25,30
  • EURO: 27,46 - 27,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoruna ulaşıldı

İstanbul Havalimanı'nda, dün gerçekleşen bin 593 uçuşta, 252 bin 364 yolcu seyahat ederken; Türk sivil havacılık tarihinde günlük yolcu sayısında tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.

Ekleme: 26.06.2023 - 12:18 Güncelleme: 26.06.2023 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoruna ulaşıldıTürkiye'nin dünyaya açılan en büyük sınır kapısı ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla 'günlük yolcu sayısında' yeni bir rekora ulaştı.

İstanbul Havalimanı rekora doymuyor
İstanbul Havalimanı'nda dün toplam bin 593 uçuş yapılırken, 252 bin 364 yolcuya da ev sahipliği yapıldı. Açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan havalimanında, 'günlük yolcu sayısı rekorunu' kırmayı başardı.

Ramazan Bayramı'nın son günü 23 Nisan'da günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

Şampiyonlar Ligi Finali etkisi
Öte yandan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre; Eylül 2019'da, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda toplam bin 624 iniş-kalkış rakamına ulaşıldı.

11 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla İstanbul Havalimanı, toplam bin 684 uçuşla Avrupa'da 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı.

Böylece, Frankfurt Havalimanı'nın rekorunu kıran İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş ve kalkış sayısına ulaşmıştı.
MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Haliç eski kötü günlerine geri döndü
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Merdan Yanardağ'a soruşturma
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
Meral Akşener, kendisine muhalif isimleri tasfiye etti
AK Parti'de dev bayram hazırlığı
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan terörist başına methiyeler: Serbest bırakılmalı
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Fatih Portakal ‘seçimden ders çıkardım’ deyip itiraf etti: Muhalefet partilerinde demokrasi yok
İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' yapacağım dediği yerde LGBT propagandası yaptı
Wagner isyanı sonrası Putin'den yeni açıklama!
Fatih'te İETT şoförleri baltayla birbirine saldırdı
Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzede lise öğrencilerine ek kontenjan
Ümit Özdağ, CHP'den istenen '15 vekil' sürecini anlattı! Akşener'i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor
Başkan Tayyip Erdoğan 4 yıl önce uyarmıştı: Wagner tehlikesini dünya kamuoyuna o fotoğrafla duyurdu!
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu
Muharrem İnce'ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti: 18 bin kişi iş bıraktı
Putin'den sert tepki! Wagner geri çekildi...
Kremlin isyan sonrası Prigojin kararını açıkladı: Belasrus'a gidecek
26 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

26 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı namazı saati yayınlandı! İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı saati yayınlandı! İl il bayram namazı saatleri

Japon uzmandan Türkiye'ye deprem uyarısı: Marmara'yı işaret etti

Japon uzmandan Türkiye'ye deprem uyarısı: Marmara'yı işaret etti

Zonguldak'ta Rusya'dan gelen gemide mayın alarmı!

Zonguldak'ta Rusya'dan gelen gemide mayın alarmı!

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma