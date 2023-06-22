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CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı adalet yürüyüşü: Partiden ihracı istenen Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yayan gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' çağrısı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığına karşı 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan Ankara’ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıkladı.

Ekleme: 22.06.2023 - 20:18 Güncelleme: 22.06.2023 - 20:55 / Editör: Ozge Selin
CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı adalet yürüyüşü: Partiden ihracı istenen Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yayan gidecek
Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Özcan, son dönemde parti tabanı ve seçmenlerden gelen 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine ilişkin sert açıklamalarda bulunmuştu.

CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı adalet yürüyüşü: Partiden ihracı istenen Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek

Özcan'ın Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığına karşı 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceği iddia edildi.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'CHP, sosyal medya paylaşımlarından ve konuşmalarından ötürü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Az önce Özcan'la görüştüm. Özcan, değişim ve adalet için 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi.' diye konuştu.

CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı adalet yürüyüşü: Partiden ihracı istenen Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yayan gidecek

Kılıçdaroğlu'nun 'adalet' yürüyüşü

Suriye'deki Türkmenlere yardım götüren MİT Tırlarını durduran FETÖ'nün görüntülerini basına servis eden tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesi için 2017 yılının Haziran ayında Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünü temmuz ayında İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingle bitirmişti. Sözde adalet yürüyüşü yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe Mitingi'nde adeta FETÖ sözcülüğü yapmıştı. 15 Temmuz'a ‘kontrollü darbe' diyen Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin ihaneti gizlemek için dillendirdiği sözde 20 Temmuz darbesi ve OHAL'in kaldırılması gibi talepleri de sıralamaktan geri durmamıştı.
CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı adalet yürüyüşü: Partiden ihracı istenen Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yayan gidecek
Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
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