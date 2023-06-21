Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 184 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 12 kilogram Eroin maddesi, 685 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, dört gram Metamfetamin maddesi, 3.5 gram Marihuana maddesi, 800 lira nakit para, iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve 24 mermi ele geçirildi.