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Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı belirtilirken bölgeye onlarca itfafaye ekibi ve doktor sevk edildi. Patlama nedeniyle bir binada çökme meydana geldiği kaydedildi. Olayda ilk belirlemelere göre en az 24 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumu ise ağır. Bölgeden gelen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Ekleme: 21.06.2023 - 21:39 Güncelleme: 21.06.2023 - 21:57 / Editör: Ozge Selin
Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Fransız basınındaki habere göre, olayda en az 24 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti. Paris Savcılığı patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini belirtti.

Olay yerinde 230 itfaiyeci ve 9 doktor bulunuyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, patlamanın Saint-Jacques Sokağı'nda moda okulu bulunan bir binada meydana geldiğini kaydetti.

Nunez, patlama nedeniyle yangın çıktığını, itfaiyecilerin yangına müdahale ederek alevlerin ek 2 binaya sıçramasını engellediğini belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var

Bu binaların patlamadan etkilendiği için tahliye edildiğini dile getiren Nunez, yakınlardaki birçok evin camının kırıldığını aktardı.

Laurent Nunez, enkaz altında aramaların sürdüğünü, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau da yaptığı açıklamada, ellerindeki ilk bilgilere göre, patlamanın binanın içinde meydana geldiğini belirtti. Beccuau, olayla ilgili 'kasıtsız yaralama' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
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