Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var

Fransız basınındaki habere göre, olayda en az 24 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti. Paris Savcılığı patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini belirtti.Olay yerinde 230 itfaiyeci ve 9 doktor bulunuyor.Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, patlamanın Saint-Jacques Sokağı'nda moda okulu bulunan bir binada meydana geldiğini kaydetti.Nunez, patlama nedeniyle yangın çıktığını, itfaiyecilerin yangına müdahale ederek alevlerin ek 2 binaya sıçramasını engellediğini belirtti.Bu binaların patlamadan etkilendiği için tahliye edildiğini dile getiren Nunez, yakınlardaki birçok evin camının kırıldığını aktardı.Laurent Nunez, enkaz altında aramaların sürdüğünü, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.SORUŞTURMA BAŞLATILDIParis Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau da yaptığı açıklamada, ellerindeki ilk bilgilere göre, patlamanın binanın içinde meydana geldiğini belirtti. Beccuau, olayla ilgili 'kasıtsız yaralama' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını kaydetti.