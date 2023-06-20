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Rus gazeteciden Recep Tayyip Erdoğan belgeseli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında belgesel hazırlayıp sunan Rus gazeteci Mihail Gusman, "Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip" ifadesini kullandı.

Rus gazeteciden Recep Tayyip Erdoğan belgeseli
Ekleme: 20.06.2023 - 10:39 Güncelleme: 20.06.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Rus gazeteciden Recep Tayyip Erdoğan belgeseli
Rus gazeteci ve TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir belgesel hazırladı.

TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlanan belgeselinin gösterimi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi.

Büyükelçilik organizasyonuyla gerçekleştirilen belgeselin gösterimine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, TASS Genel Müdürü Sergey Mihaylov, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Rus gazeteci

Daha önce Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Rus gazeteci Gusman'ın 'Formula Vlasti (İktidarın Formülü)' isimli programının çerçevesinde hazırladığı belgeselde Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren hayatı, siyasette yükselişi, başarısı ve yönetimde olduğu dönemlerdeki hizmetleri, daha önce yapılan röportajdan kesitlerle birlikte anlatıldı.

Ayrıca belgeselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonuyla Rusçaya çevrilen 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabından da önemli ifadelere yer verilerek Erdoğan'ın görüşlerine dikkat çekildi.

Belgesel kısa bir süre önce Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-24'te de yayınlandı.

Rus gazeteciden Recep Tayyip Erdoğan belgeseli

'Erdoğan'ın rolü dünyada da son derece öneme sahip'

Gösterimin ardından Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve belgesel hakkındaki sorularını cevapladı.

Erdoğan ile bugüne kadar büyük bir onurla 4 defa röportaj yaptığını aktaran Gusman, 22 yıldır hazırlayıp sunduğu bu program çerçevesinde bugüne kadar 400'den fazla önemli isimle görüştüğünü söyledi.

Rus gazeteciden Recep Tayyip Erdoğan belgeseli

Erdoğan ile onun nezaketi sayesinde iki defa başbakanken iki defa da cumhurbaşkanıyken görüşme gerçekleştirdiğini belirten Gusman, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip.' ifadelerini kullandı.

'Konuların özüne derinlemesine inmesi inanılmaz yetenek'

Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin şunları söyledi:

Onun hakkında beni en çok etkileyen şey argümanları anlama, tartıştığımız konuların özüne derinlemesine inme konusundaki inanılmaz yeteneğiydi. Sadece sorulara cevap vermedi, ele aldığımız konuların bir bütün olarak çok katmanlı bir analizini yaptı. Bu filme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusça basılmış kitabını almamız tesadüf değil. Bu kitabı hiçbir şeyi atlamadan baştan sona okudum. Filmimize kattığı çok derin düşünceler var çünkü bugün dünya siyasi arenasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi onu karşılaştırabilecek çok az insan olduğunu söyleyebilirim.

Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan'ın iyi ve güvene dayalı ilişkisine dikkati çeken Gusman, 'Evet, birçok konuda farklı bakış açıları var, analizlerde veya bazı değerlendirmeleri farklılık gösterebiliyor. Ama bu tür liderlerin böylesine güvene dayalı bir ilişkiye sahip olmaları dünyanın kaderi için çok önemli.' dedi.

'Erdoğan ile ilgili belgeseli Rusya'da milyonlar seyretti'

Belgeselin amacı hakkında da bilgi veren Mihail Gusman, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kısa bir süre önce yapıldığını, Erdoğan'ı milyonlarca Rus seyirciye göstermek istediklerini söyledi.

Son 2 günde belgeselin 2 defa devlet televizyon kanalında gösterildiği ve milyonlarca kişiye ulaşıldığı bilgisini veren Gusman, 'Rus seyircisine Erdoğan'ı sunmak çok önemli. Maalesef Türkiye ve Rusya'da dünya liderlerini hatta komşu ülkelerinin liderlerini iyi tanımıyorlar. Türkiye bizim komşumuz, uzun yıllar ortağımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllardır iktidarda. Onun eksiksiz bir portresini vermek ve onu anlatmak çok önemli.' ifadelerini kullandı.

'Erdoğan ile 5. kez röportaj yapmak isterim'

Eğer mümkün olursa 5. kez Erdoğan ile röportaj yapmak istediğini söyleyen Gusman, bunun gerçekleşmesi halinde çok mutlu olacağını dile getirdi.

Pek çok yabancı dilde olduğu gibi Rusçada da Türkçedeki 'ğ' harfi olmadığı halde, Erdoğan'ın soy ismindeki bu harfi programında doğru seslendiren Gusman, Azerbaycan'da doğduğu için bildiği Azerbaycan Türkçesinin Türkiye Türkçesine yakın olduğunu, profesyonellik gereği ve saygısından dolayı 'Erdoğan' ismini doğru seslendirdiğini dile getirdi.

Türkçeyi ve Türk müziğini çok sevdiğini vurgulayan Gusman, evinde ve arabasında sık sık Türk müziği dinlediğini kaydetti.

Türk halkına çok derin saygı duyduğunu söyleyen Gusman, 'Türk halkı en iyisine layıktır. Çalışkandır, naziktir, açık sözlüdür ve büyük gelenekleri vardır. Bu insanlara mutluluk ve esenlik diyorum.' dedi.
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