Bilecik’te midibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Söğüt-Bozüyük kara yolu Alibeydüzü köyü mevkinde meydana geldi. Cevat Pamukçu'nun kullandığı 11 AAJ 999 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Şükrullah Tuğrul idaresindeki 11 AAD 187 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.