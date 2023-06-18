SGK ödemelere başladı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı takvimi açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu. 14,4 milyon emeklinin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ödemeleri 23 Haziran'a kadar sürecek.SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 HaziranÖdeme günü 19-20 olanlar: 18 HaziranÖdeme günü 21-22 olanlar: 19 HaziranÖdeme günü 23-24 olanlar: 20 HaziranÖdeme günü 25-26 olanlar: 21 Hazirantarihlerinde aylıklarını alacak.EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE BAĞ-KUR ÖDEMELERİBağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyesi birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılacak.EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİEmekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile emekli ikramiyesi 23 Haziran tarihinde yatırılacak.İŞTE HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME REHBERİSSK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 17-21 Haziran arasıBağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 22 HaziranEmekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 23 HaziranMART AYINDA BAŞVURUSUNU YAPMIŞ EYT'Lİ ÇİFTE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAKMart ayında emeklilik başvurusu yapmış ancak, dosya birleştirme ve hesaplama işlemleri nedeniyle maaş bağlanma işlemi tamamlanmış EYT'liler geçtiğimiz Ramazan ayı ikramiyesini de Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak. Burada aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.DUL VE YETİME DE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEKÖlüm aylığı alanlar hisseleri oranında emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanacak.SGK, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu.