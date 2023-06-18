İzmir'de 3 kişinin cesedi bulundu!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3 ceset buldu. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.