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Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı: Kökünü kurutacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bir yandan terörün kökünü kuruturken bir yandan da aynı toprağın evlatları olan bizler kardeşliğimizi pekiştireceğiz." dedi.

Ekleme: 18.06.2023 - 21:59 Güncelleme: 18.06.2023 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı: Kökünü kurutacağız
Şırnak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret edip şeref defterini imzalayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Vali Osman Bilgin ile görüştü. Daha sonra Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçen Yerlikaya, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Kendisini zılgıtlarla karşılayan Şırnaklı kadınlara, 'Ben bu sesi özlemişim.' diyen Ali Yerlikaya, Şırnak'ın, görev yaptığı dönemden bu yana çok değiştiğini ve geliştiğini söyledi.

21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkede birlik ve beraberliğin inşa edildiğini ifade eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele konusundaki kararlılığını hatırlattı.

'ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLERİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

'Hiç şüpheniz olmasın, bir yandan terörün kökü kuruturken bir yandan aynı toprağın evlatları olan bizler kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Gönüllerimizi birbirine yaslayarak, kardeşlik ruhuyla çocuklarımızın, gençlerimiz geleceğe ümitle ve heyecanla bakmalarını sağlayacağız. Bizim gördüğümüz güzelliklerden daha güzelini, huzuru, daha büyük bir kardeşliği görebilmeleri adına çok ama çok çalışacağız. Göreceksiniz çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Buna yürekten inanıyoruz.'

Şırnaklıların her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getiren Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın bütün şehirlerde olan güzelliklerin Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Şemdinli ve Beytüşşebap'ta da olması için gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Yerlikaya'ya ziyaretlerinde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.
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