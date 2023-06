Yavaş’ın ilgisizliği esnafa kepenk kapattırıyor!

Ankara'da temizlenmeyen, üstü asfalt ile kapatılan mazgal ve rögarlar yüzünden en ufak yağışta bile yaşanan su baskınlarından olumsuz etkilenen ev ve işyerlerinin sayısı artıyor.Geçtiğimiz Pazar günü etkili olan yağışlarda Ankara'nın Sıhhiye semtinde metro istasyonlarına kadar ulaşan sel baskınları Sıhhiye esnafını da perişan etmişti. Yaşanan felaketin üzerinden günler geçmesine rağmen esnaf dükkânlarını kullanılabilir duruma getiremezken Yavaş'ın ilgisizliğine ve bilgisizliğine tepki gösterdiler.“Burada sözde bir alt yapı çalışması yapıldı ama o da yeterli bir çalışma olmadı. Yaşanan felaketten dolayı milyonlarca lira kaybımız oluştu. Selden sonra dükkâna belediyeden incelemeye geldiler ama gelmek için geldiler. Ben herhangi bir destek vs. olacağına inanmıyorum” şeklinde konuştu.“Dükkânımıza 1 metreye aşkın su doldu. Kullandığımız bütün sarf malzememiz, el aletlerimiz suya kapılıp gitti. Duvarlarımıza kadar çürüme başladı şu anda. Kokudan dükkânımıza giremiyoruz. ASKİ ve İtfaiye geldi tutanak tutup gitti. Bize ne yapılacağını nasıl bir yol izleyeceğimizi söylemediler. Zaten bu sel baskını ilk defa yaşanmıyor buralarda. Diğer su baskınlarında da aynı prosedürü uyguladılar ama zararımızı karşılayacak herhangi bir geri dönüş sağlamadılar. Bundan sonra da yapılacağına inancımız yok açıkçası. Artık bir beklentimiz de yok. Dükkânı kapatıp gitmeyi düşünüyoruz.” diye konuştu.“Bütün ürünlerimiz zarar gördü. Hepsini çöpe atmak zorunda kaldık. Günlerdir temizlik yapıyoruz. Perişan olduk. Selden sonra belediye yetkililerinden kimse gelmedi bir geçmiş olsun bile demediler. Ziyaretimize sadece Ankara Milletvekilimiz Osman Gökçek geldi. Bizimle ilgilendi sağ olsun. Gelip bir geçmiş olsun demek, bir gönül almak çok zor bir iş değil. Bunu bile çok gördüler bize.” dedi.Geçtiğimiz Pazar günü Ankara'da etkili olan yağışlardan en çok etkilenen Sıhhiye semtinde sel mağduru esnafın mağduriyeti sürüyor. İşyerlerini sel basan ve bir metreye yakın saatlerce sel suyu altında kalan esnaf büyük zarara uğrarken yaşanan felaketin üzerinden günler geçmesine rağmen selin bastığı dükkânlar hala kullanılabilir duruma getirilemedi. Esnaf ABB Başkanı Mansur Yavaş'a büyük tepki gösterdi.Hacettepe ve Kolej semtinden gelen suların dükkânlarına dolduğunu söyleyen Hüseyin Çavuş mağduriyetlerini şöyle anlattı: “Hacettepe ve Kolej'den gelen suları rögar ve mazgallar çekmekte yetersiz kalıyor. Çoğu zamanlar rögar ve mazgalları kendimiz temizliyoruz. Burada sözde bir alt yapı çalışması yapıldı ama o da yeterli bir çalışma olmadı. Yaşanan felaketten dolayı milyonlarca lira kaybımız oluştu. Selden sonra dükkâna belediyeden incelemeye geldiler ama gelmek için geldiler. Ben herhangi bir destek vs. olacağına inanmıyorum. Sel baskını üzerinden günler geçti hala dükkânımızın bulunduğu binanın altından su tahliyesi yapılıyor. Bu dükkânın depo kısmı olduğu gibi su doldu. Bütün malzemelerimiz kullanılamaz hale geldi. Hala temizlemekle uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi çöp torbaları ile toplayıp atıyoruz ne var ne yoksa. Bu temizlik günlerce devam eder. Biz artık kesin bir çözüm bulunsun istiyoruz. Bir değil iki değil her yağmurda dükkânı sel basıyor. Havada bulut gördüğümüz zaman yüreğimiz ağzımıza geliyor.”Umut Çiloğlu ise, “Dükkânda 1 metreye aşkın su doldu. Kullandığımız bütün sarf malzememiz, el aletlerimiz suya kapılıp gitti. Duvarlarımıza kadar çürüyor şu anda. Kokudan dükkâna giremiyoruz. Zararımızı hesaplayamadık henüz ama şu anda yeniden bir iş yeri açacak kadar masrafımız var. ASKİ ve itfaiye geldi tutanak tutup gitti. Bize ne yapılacağını nasıl bir yol izleyeceğimizi söylemediler. Zaten bu sel baskını ilk defa yaşanmıyor buralarda. Diğer su baskınlarında da aynı prosedürü uyguladılar ama zararımızı karşılayacak herhangi bir geri dönüş sağlamadılar. Bundan sonra da yapılacağına inancımız yok açıkçası. Artık bir beklentimiz de yok. Kesin bir çözüm üretilmiyor çünkü. Bu sürekli tekrarlanacak. Kazandığımızı masraflara harcamaktan perişan olduk. Her yağmur yağdığında kepenk indirip tedirgin bir şekilde bekliyoruz. Artık buradan taşınma noktasına geldik. Dükkânı kapatıp gitmeyi düşünüyoruz.” dedi.Yasemin Cam da, “Biz o gün dükkânda çalışıyorduk. Bir anda dükkânı su bastı. Gelen sel suları o kadar şiddeti aktı ki dükkânın vitrin camı patladı. Kumaşlarımız hep sulara kapıldı. Kullandığımız cansız mankenlerimiz hasar gördü. Bütün ürünlerimiz zarar gördü. Hepsini çöpe atmak zorunda kaldık. Günlerdir temizlik yapıyoruz. Perişan olduk. Selden sonra belediye yetkililerinden kimse gelmedi bir geçmiş olsun bile demediler. Ziyaretimize sadece Milletvekilimiz Osman Gökçek geldi. Bizimle ilgilendi sağ olsun. Artık zararımızı hesaplamaktan yorulduk. Son yaşanan olayda hiç yoksa 70-80 bin lira zararımız oldu. Hemen hemen her gün esnaf olarak rögarları ve su giderlerinizi kendimiz temizliyoruz. Pazar günü yaşadığımız felaketten sonra benim dükkânımın önünde bulunan mazgal hala temizlenmedi. Sel sularının getirdiği çamur, pislik hala olduğu gibi duruyor. Az bir yağmur yağdığı zaman hemen su baskınları ile karşı karşıya kalıyoruz. Mecburen dükkânı topladıktan sonra orayı da temizleyeceğiz. Biz esnaf olarak artık buraya kesin bir çözüm istiyoruz. Yukardan gelen sular bizim dükkânlarımıza doluyor. Emeklerimiz boşa gidiyor, zamanımız boşa gidiyor, paramız boşa gidiyor. Bunlar hep belediyenin çözüm bulamamasından kaynaklanıyor. Yani gelip bir geçmiş olsun demek, bir gönül almak çok zor bir iş değil. Bunu bile çok gördüler bize.” şeklinde konuştu.