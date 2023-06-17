CHP'li Mehmet Sevigen: Kemal Kılıçdaroğlu bir diktatör

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, seçimlerde aldığı yenilgiler sonrasında görevini bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Partinin önde gelen isimlerinden olan Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla geldi." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'tan sandık başına gitti. Seçimlerden Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan ezici üstünlükle zaferle ayrıldı. Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimi de kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı. Seçimlerden sonra parti yönetimini kendi keyfine göre yeniden dizayn eden CHP liderine 'tek adam' yakıştırmaları yapılmaya başlandı.



CHP'de yaşanan kaosa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.



Partinin önde gelen isimlerinden olan Sevigen, 'Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla geldi.' ifadelerini kullandı.

'İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş'



Sevigen konuya ilişkin şunları da söyledi:



'İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı.'