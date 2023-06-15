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Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu

ABD merkezli dergi Forbes’in yayınladığı listede, Türkiye’nin en zengin 10 ismi de ortaya çıktı. Listeye göre Türkiye’nin en zengini İbrahim Erdemlioğlu oldu. Böylece Murat Ülker birinciliğini devretti.

Ekleme: 15.06.2023 - 11:48 Güncelleme: 15.06.2023 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
Dünyanın en zengin iş insanlarının listesini yayınlayan ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en zenginlerini de açıkladı.

Bu yıl en zenginler listesinin başı değişti…

1- İbrahim Erdemlioğlu
Buna göre Adıyaman Besnili iş insanı SASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemlioğlu, ilk sırada yer aldı.

Merinos Halı'yı kuran ve Erdemoğlu Holding'in sahibi olan İbrahim Erdemoğlu'nun Forbes listesine göre serveti 5,3 milyar dolar seviyelerinde…

2- Murat Ülker
İkinci sırada ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker var.

Ülker Gıda Grubu ortaklarından ve Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Murat Ülker'in serveti 5 milyar dolar civarında…

3- Ali Erdemlioğlu
Üçüncü sırada Ali Erdemoğlu bulunuyor.

Kardeşi İbrahim Erdemlioğlu ile birlikte Merinos Halı'nın ardından halı polyesteri üreten SASA'nın ortaklarından olan Ali Erdemlioğlu'nun güncel listelere göre serveti 4,7 milyar dolar...

4- Semahat Sevim Arsel
Dördüncü sırayı Semahat Sevim Arsel aldı.

Türkiye'nin en zengin kadını olma unvanına sahip Koç Holding yönetim kurulu üyesi olan Semahat Sevim Arsel'in serveti, güncel listelere göre 3 milyar dolar…

5- İpek Kıraç
İpek Kıraç, Forbes'e göre Türkiye'nin en zengin 5'inci iş insanı.

Şu anda Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın serveti güncel listelere göre 2,9 milyar dolar.

6- Mustafa Rahmi Koç
Listenin 6'ncı sırasını Mustafa Rahmi Koç kaptı.

Koç Holding'in onursal başkanı Mustafa Rahmi Koç'un serveti güncel listelere göre 2,7 milyar dolar.

7- Şaban Cemil Kazancı
Şaban Cemil Kazancı da 7'nci sırada kendine yer buldu.

AKSA Jeneratör'ün sahibi Şaban Cemil Kazancı'nın serveti, güncel listelere göre 2.5 milyar dolar.

8- Ferit Faik Şahenk
Ferit Faik Şahenk, Kazancı ile aynı servete sahip olmasına rağmen listeye 8'inci sıradan giriş yaptı.

9- Erman Ilıcak
Listenin 9'uncu sırasında Erman Ilıcak bulunuyor.

Rönesans Holding'in yönetim kurulu başkanı Erman Ilıcak, 2,3 milyar dolarlık serveti ile neredeyse her yıl bu listede yerini alıyor.

10- Filiz Şahenk
En zenginler listesinin son sırasında da Filiz Gıda'nın kurucusu Filiz Şahenk bulunuyor.

Türkiye'nin en zengin 3'üncü kadını da olan Filiz Şahenk'in de tıpkı Erman Ilıcak gibi güncel serveti 2,3 milyar dolar değerinde...
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