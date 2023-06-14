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TBMM'de Başkanvekilleri ve komisyon başkanları seçildi

TBMM'de Başkanlık Divanı, komisyon ve komisyon yönetimlerini belirlemek için seçimler yapıldı.

Ekleme: 14.06.2023 - 19:01 Güncelleme: 14.06.2023 - 19:02 / Editör: Ozge Selin
TBMM'de Başkanvekilleri ve komisyon başkanları seçildi
AK Parti grubu dün basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda TBMM Başkanvekili ve divan üyeleri belirlendi. Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni milletvekillerine komisyonların görevlerinden söz almaya kadar yasama çalışmaları hakkında bilgi verdi ve uyulacak kuralları anlattı.

BAŞKANLIK DİVANI

TBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan toplantıda Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. Buna göre TBMM başkanvekilliklerine AK Parti'den Bekir Bozdağ, MHP'den Celal Adan, CHP'den Gülizar Biçer Karaca, YSP'den Tülay Hatimoğulları Oruç seçildi.

KOMİSYON BAŞKANLIKLARI

Genel Kurul'da komisyon üyeleri de belirlendi. Komisyonlar daha sonra toplanıp başkanlarını seçti. 4 komisyon ise bağımsız üyeleri daha sonra belirleneceği için başkan seçimlerini önümüzdeki haftaya bıraktı.

TBMM'de Başkanvekilleri ve komisyon başkanları seçildi

BAKANLAR KOMİSYONLARA

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde parlamentoya giren eski bakanlarını komisyon başkanı yapmayı tercih etti.

AK Parti'nin komisyon başkanı listesi şöyle:

Adalet Komisyonu: Cüneyt Yüksel.
Anayasa Komisyonu: Yusuf Beyazıt,
AB Uyum Komisyonu: Burhan Kayatürk
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: Adil Karaismailoğlu
Çevre Komisyonu: Murat Kurum
Dışişleri Komisyonu: Fuat Oktay
Dilekçe Komisyonu: Sunay Karamık
Dijital Mecra Komisyonu: Hüseyin Yayman
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: Veysel Tipioğlu
İçişleri Komisyonu: Süleyman Soylu
İnsan Hakları Komisyonu: Derya Yanık
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu: Mustafa Savaş
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Çiğdem Erdoğan Atabek
Milli Eğitim Komisyonu: Mahmut Özer
Milli Savunma Komisyonu: Hulusi Akar
Plan Bütçe Komisyonu: Mehmet Muş
Sağlık, Aile, Çalışma Komisyonu: Vedat Bilgin
Sanayi Komisyonu Başkanı: Mustafa Varank
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu: Vahit Kirişçi

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