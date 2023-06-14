TBMM'de Başkanvekilleri ve komisyon başkanları seçildi

AK Parti grubu dün basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda TBMM Başkanvekili ve divan üyeleri belirlendi. Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni milletvekillerine komisyonların görevlerinden söz almaya kadar yasama çalışmaları hakkında bilgi verdi ve uyulacak kuralları anlattı.BAŞKANLIK DİVANITBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan toplantıda Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. Buna göre TBMM başkanvekilliklerine AK Parti'den Bekir Bozdağ, MHP'den Celal Adan, CHP'den Gülizar Biçer Karaca, YSP'den Tülay Hatimoğulları Oruç seçildi.KOMİSYON BAŞKANLIKLARIGenel Kurul'da komisyon üyeleri de belirlendi. Komisyonlar daha sonra toplanıp başkanlarını seçti. 4 komisyon ise bağımsız üyeleri daha sonra belirleneceği için başkan seçimlerini önümüzdeki haftaya bıraktı.BAKANLAR KOMİSYONLARAAK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde parlamentoya giren eski bakanlarını komisyon başkanı yapmayı tercih etti.AK Parti'nin komisyon başkanı listesi şöyle:Adalet Komisyonu: Cüneyt Yüksel.Anayasa Komisyonu: Yusuf Beyazıt,AB Uyum Komisyonu: Burhan KayatürkBayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: Adil KaraismailoğluÇevre Komisyonu: Murat KurumDışişleri Komisyonu: Fuat OktayDilekçe Komisyonu: Sunay KaramıkDijital Mecra Komisyonu: Hüseyin YaymanGüvenlik ve İstihbarat Komisyonu: Veysel Tipioğluİçişleri Komisyonu: Süleyman Soyluİnsan Hakları Komisyonu: Derya YanıkKamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu: Mustafa SavaşKadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Çiğdem Erdoğan AtabekMilli Eğitim Komisyonu: Mahmut ÖzerMilli Savunma Komisyonu: Hulusi AkarPlan Bütçe Komisyonu: Mehmet MuşSağlık, Aile, Çalışma Komisyonu: Vedat BilginSanayi Komisyonu Başkanı: Mustafa VarankTarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu: Vahit Kirişçi