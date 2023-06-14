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İki ilde PKK ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Bursa'da ekipler terör örgütlerine yönelik düğmeye bastı. Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 12 PKK/KCK-YPG ve 12 DEAŞ üyesi içni operasyon başlattı. Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Ekleme: 14.06.2023 - 09:42 Güncelleme: 14.06.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
İki ilde PKK ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine geçit vermedi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 PKK/KCK-YPG ve 12 DEAŞ üyesinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilirken diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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