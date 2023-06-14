Ankara'da MLKP propagandasına 2 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MLKP terör örgütünün faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki bölgede MLKP mensupları ile birlikte silahlı eğitim alan B.Y. ile örgütün yasal alan faaliyetlerini yürüten M.H.'nin terör örgütüne eleman temin etmeye ve gençlik yapılanması kurmaya çalıştıkları tespit edildi. 2 şüpheli, şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.