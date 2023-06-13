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Erdoğan, Azerbaycan’da Aliyev’le baş başa görüştü

Seçim sonrası ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan’a yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya gelerek temaslarda bulundu.

Erdoğan, Azerbaycan’da Aliyev’le baş başa görüştü
Ekleme: 13.06.2023 - 12:44 Güncelleme: 13.06.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan, Azerbaycan’da Aliyev’le baş başa görüştü
Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile bir rekabetinden daha zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür gezilerine başladı.

Önce KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı, bugün de soluğu Azerbaycan'da aldı.

Burada resmi törenle karşılanan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında konuştu.

Hakan Fidan'a talimatı verdi: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açalım
Kardeş ülke Azerbaycan'a bir müjde veren Cumhurbaşkanı, "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız." dedi.

Kendisinde eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a talimat veren Erdoğan, "Hiç geciktirmeyelim." dedi.

"Dünyaya ayrı bir mesaj olur"
Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır. Maarif Vakfımız Azerbaycan makamlarının da desteğiyle eğitim öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah gelecek sene okulumuzun yeni eğitim kampüsünü hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Değerli kardeşimle ikili görüşmemizde özellikle Hazar geçişli orta koridor ve bu bağlamda Bakü Tiflis-Kars demir yolu hattını da bir an önce ele almamızda büyük fayda var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da heyetler arası toplantıya katıldıAzerbaycan'da heyetler arası toplantı
Türkiye-Azerbaycan kardeşliği
Milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından önce KKTC'ye ardından da Bakü'ye geldiklerini belirten Erdoğan, gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla Aliyev'e şükranlarını ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tüm dünyada gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğinin Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde görüldüğünü hatırlattı.

Azerbaycan hükümeti ve halkının Türkiye'nin acısını kendi acısı olarak paylaştığını, heyetlerin hemen deprem bölgesine geldiğini anımsatan Erdoğan, "Yüreği bizimle çarpan her bir Azerbaycan neferine şahsım ve milletim adına minnettarım." dedi.
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