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Beyaz Gazete
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Kars'ta çifte vahşet: Eşi ile kayınbiraderini katletti!

Kars'ın Selim ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. M.B., tartıştığı eşi Ö.B. ile kayınbiraderi Z.Y.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtı.

Ekleme: 12.06.2023 - 09:59 Güncelleme: 12.06.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Kars'ta çifte vahşet: Eşi ile kayınbiraderini katletti!
İstanbul'da 4 çocuk annesi Ö.B., tartıştığı eşi M.B. tarafından dövülünce Kars'ın Selim ilçesi Eskigazi köyünde oturan ailesinin yanına gitti. Bunun üzerine M.B. de eşinin peşine düştü. Köye gelen M.B., gece saatlerinde tartıştığı eşi ile kayınbiraderi Z.Y.'yi pompalı tüfekle vurdu. Şüpheli kaçarken, 2 kardeş hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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