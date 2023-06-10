  • USD: 23,43 - 23,47
  • EURO: 25,23 - 25,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!

14 Mayıs Genel Seçimleri ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası CHP'de tam anlamıyla kaos oluştu. 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi CHP seçimlerden ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Bunun sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Genel Başkanlık koltuğuna göz dikince Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ültimatom niteliğinde mesaj geldi. "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözleriyle de delege üstünlüğüne güvenerek 'demokrasi' oyunu oynadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!
Ekleme: 10.06.2023 - 10:25 Güncelleme: 10.06.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonrası büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Milli irade sandıkta tecelli etti. 'Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek' diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA TEPKİLERİ!

Hezimete uğrayan CHP'de ise ortalık karıştı. CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan etti, diktatoryasını kurdu. Değişim söylemine sığınan İmamoğlu'na da 'yerini bil' mesajı verdi.

İMAMOĞLU DEVREYE GİRDİ

CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlendi. Kamera karşısına geçen İmamoğlu, 'Topyekün değişim' vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na açık açık 'görevi bırak' çağrısında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NA MEYDAN OKUDU!

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu yanlısı Sözcü TV'de İmamoğlu'na adeta meydan okudu.

'HALK ONLARI HİZMET ETSİN DİYE SEÇTİ'

'Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz' diyerek İmamoğlu'nu yaylım ateşine tutan Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLERE ÇİZİK!

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu, tüm MYK'nın istifasını almış, oluşturduğu CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermemişti.

'ADAY OLABİLİR' DEDİ AMA...

'Önceliğim İstanbul' diyen Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir' sözüyle de İmamoğlu'na karşı delege üstünlüğüne güvenerek mesaj verdi.

İMAMOĞLU'NUN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine İmamoğlu'nun vereceği yanıt ise merak konusu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP’li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 zabıta tutuklandı!
Ankara'da MKE fabrikasında patlama: 5 kişi enkaz altında
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!
Milyonların beklediği tarih belli oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplanıyor
Kılıçdaroğlu 'neden istifa etmediniz' sorusunu gözyaşlarıyla yanıtladı: Ağır bir yenilgi almadık ki
Canlı yayında yapay zekaya sordular! LGBT aile yapısını tehdit ediyor mu? Yapay zekadan olay cevap!
Ülkeyi karıştıran olayda yeni gelişme: Trump hakkındaki 'gizli belgeler'e ilişkin dava dosyası kamuya açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Belediye başkanlarının birinci önceliği hizmet etmektir siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın olmaz
Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iftirasına yalanlama
Kılıçdaroğlu'ndan 'anket' itirafı: Kazanacağımızı söylediler biz de inandık
Namus sözünü yutan CHP'li Eren Erdem'in seçimlerden önceki açıklamaları gündem oldu: Kutu kola bile Erdoğan karşısında kazanıyor
ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı
İMAMOĞLU İSYAN BAYRAĞI AÇTI
Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevine başladı
Aslı Baykal'dan 'İmamoğlu ve Yavaş' çıkışı: Parti onlara emanet edilmemeli
Cumhuriyet, Beştepe'deki törende dua edilmesinden rahatsız oldu
CHP terör örgütü PKK'yı hatırladı: Özgür Özel 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk kez doğrudan ismini söyledi
CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Halkla kucaklaştı' diye servis edilen fotoğrafı alay konusu oldu
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları

Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede