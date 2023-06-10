Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonrası büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Milli irade sandıkta tecelli etti. 'Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek' diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.Hezimete uğrayan CHP'de ise ortalık karıştı. CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan etti, diktatoryasını kurdu. Değişim söylemine sığınan İmamoğlu'na da 'yerini bil' mesajı verdi.CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlendi. Kamera karşısına geçen İmamoğlu, 'Topyekün değişim' vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na açık açık 'görevi bırak' çağrısında bulundu.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu yanlısı Sözcü TV'de İmamoğlu'na adeta meydan okudu.'Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz' diyerek İmamoğlu'nu yaylım ateşine tutan Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul' dedi.Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu, tüm MYK'nın istifasını almış, oluşturduğu CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermemişti.'Önceliğim İstanbul' diyen Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir' sözüyle de İmamoğlu'na karşı delege üstünlüğüne güvenerek mesaj verdi.Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine İmamoğlu'nun vereceği yanıt ise merak konusu.