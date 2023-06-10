İzmir'de acı olay: Viyadükten düşen beton mikserinin sürücüsü, olay yerinde can verdi
İzmir'in Balçova ilçesinde, idaresindeki beton mikseriyle viyadükten düşen 44 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.
İzmir'in Balçova ilçesinde viyadükten düşen beton mikserinin sürücüsü, olay yerinde can verdi.
Gaziemir yönüne giden Erdoğan Yeşil (44) idaresindeki 10 AIH 836 plakalı beton mikseri, Çevre yolundaki Balçova Viyadüğü'nde kontrolden çıktı.
Yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadükten metro inşaatı alanına düşen mikserin sürücüsü Yeşil, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yeşil'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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