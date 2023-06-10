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Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 51 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 4 ilde toplam bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 63 şüpheliden 51'i tutuklandı. Dron destekli yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekleme: 10.06.2023 - 11:23 Güncelleme: 10.06.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 51 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenledi.

Bursa merkezli İstanbul, İzmir ve Bilecik'te belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı baskın yapıldı. 10 narkotik madde arama köpeği ve 2 dronun da kullanıldığı operasyonda, kapıları koçbaşları ile kırılarak evlere girildi. Operasyonda 63 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 21 kilo 150 gram metamfetamin, 721 gram esrar, 116 uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 14 ruhsatsız tabanca ve 39 mermi, 1 av tüfeği, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ve uyarıcı madde satışından elde edildiği değerlendirilen 207 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 51'i 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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