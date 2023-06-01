  • USD: 20,75 - 20,79
  • EURO: 22,19 - 22,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunus Günçe pişkinliğe devam ediyor! 'Hiç fena değiliz' paylaşımı

Yunus Günçe, 14 Mayıs seçimlerinden önce AK Parti seçmenlerine küstahça tehdit ve küfürler savurmuştu. "Siz çöpsünüz...", "Kendinize başka kariyer planı yapın" diyen Günçe, muhalefetin ikinci turda da uğradığı mağlubiyetinden sonra adeta köşesine sinmişti. CHP yandaşı yeni bir paylaşımda bulundu.

Yunus Günçe pişkinliğe devam ediyor! 'Hiç fena değiliz' paylaşımı
Ekleme: 1.06.2023 - 16:47 Güncelleme: 1.06.2023 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Yunus Günçe pişkinliğe devam ediyor! 'Hiç fena değiliz' paylaşımı
Türkiye, Cumhurbaşkanı'nı seçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,18 oy oranıyla zafer kazandı. Erdoğan'ın karşısında girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu ise 12'nci kez kaybetti. Seçim sonrası Ankara'da hareketli günler yaşanırken, gözler muhalif seçmenlere çevrildi. Bu isimlerden biri de oyuncu Yunus Günçe oldu.

Yunus Günçe, bütün muhalif paylaşımları sonucu Sözcü TV'de işbaşı yaptığını duyurmuştu. 14 Mayıs seçimlerinden önce yaptığı videolu paylaşımında iktidara ve iktidar seçmenlerine ağza alınmayacak tehdit ve hakaretler savurmuştu. Paylaşımında '15 Mayıs sonrası kendinize yeni iş arayın. Hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz.' ifadelerini kullanan Günçe'nin 28 Mayıs mağlubiyet sonrası kariyer seçenekleri arasından hangisini seçeceği merak konusu olmuştu. Günçe yaptığı yeni paylaşımında pişkin bir şekilde 'Hiç fena değiliz' dedi.

PİŞKİN PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR!

14 Mayıs seçimlerinden önce yaptığı videolu paylaşımında iktidara ve iktidar seçmenlerine ağza alınmayacak tehdit ve hakaretler savuran Günçe yaptığı yeni paylaşımında pişkin bir şekilde 'Hiç fena değiliz' dedi. Yeni bir paylaşım yapan yandaş isim çektiği videoda 'Canım sıkıldı evet ama hemen geçti. Canım neden sıkıldı çünkü az kalsın oluyordu, az kalsın olacakken son anda olmadı ya işte canım ondan sıkıldı. Peki neden geçti? Neden geçmesin? Geçmeyip de ne yapacaktı? Benim için bir yıkım yok ki benim için çok sağlam bir temel var. Nereden başladık, nereye geldik? Baya güzel bir yere geldik. Benim için kocaman bir dalga var. O dalgaya tutunacağım, o dalganın tepesine çıkacağım. Bakalım o dalga beni nereye götürecek? Beni seven arkamdan gelsin. Ben şu anda söylemem gerekenleri değil söylemek istediklerimi söylüyorum. Neden? Ben çünkü görevli değilim ben gönüllüyüm, hep de öyle kalacağım. Yani diyorum ki biz aslında hiç fena değiliz...' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MİLLETİN TOKADI SERT OLDU!

İlk turda iktidara destek veren seçmenlere karşı hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan ünlüler yine milletin iradesinin önüne geçemedi. Muhalefetin yandaş tayfasından Yunus Günçe, ilk turdan önce AK Parti seçmenleri için şahsına yakışır şekilde küstahça sözler sarf etmiş, iktidara oy veren vatandaşlara 'Çöpsünüz' diyerek yeni kariyer planı önerisinde bulunmuştu. 28 Mayıs sonrası uğradıkları mağlubiyet altında ezilen sözde sanatçılardan Günçe'ye milletten tokat gibi cevap geldi:

'Ne yapsalar boş, kaderin üstünde bir kader vardır.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP yandaşı Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na: Nezaketsiz
Hezimet sonrası CHP'de depremler dinmiyor: Kayseri İl Başkanı Adil Demir istifa etti
CHP MYK sona erdi: Kılıçdaroğlu hariç herkes istifa etti
Mansur Yavaş için Tan Taşçı konseri iddiası: Ödeme 10 milyon lirayı geçti
Mansur Yavaş yine kayboldu: İş başa düştü!
Yunus Günçe pişkinliğe devam ediyor! 'Hiç fena değiliz' paylaşımı
Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a verdi
'Seçim kaybeden lider' olarak tarihe geçen Kılıçdaroğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt
ABD’li siyasi analistten çarpıcı Türkiye seçimleri yorumu: En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu
Borsa İstanbul rüzgarı arkasına aldı! Tarihi rekorlar! Kirli algı operasyonları tek tek çöktü
Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir
Gezi olaylarının 10. yıl dönümünde Taksim'de polislere saldırdılar
Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar
Economist: Beğensek de beğenmesek de Erdoğan gerçek bir zafer kazandı
Bakan Kurum müjdeyi verdi!
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yapıyor
Eski CHP’li Sevigen Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: İstifa et bir başkası gelsin babasının çiftliği değil
CNN International: Erdoğan, İstanbul'u 2024'te geri almaya niyetli
Amasya’da köylülerin kabusu oldu: Kardeş yakamızı bırak

Amasya’da köylülerin kabusu oldu: Kardeş yakamızı bırak

O illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

O illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek! Ayrıntılar belli oldu

320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek! Ayrıntılar belli oldu

İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

Gündüz gizlenip gece ortaya çıkıyor: Yağmur yağdıran böcü olarak biliniyor gören telefona sarılıyor

Gündüz gizlenip gece ortaya çıkıyor: Yağmur yağdıran böcü olarak biliniyor gören telefona sarılıyor

Elektrikli tren gemi ve otomobilden sonra uçak da geliyor: Birkaç yıl içerisinde havalanacak

Elektrikli tren gemi ve otomobilden sonra uçak da geliyor: Birkaç yıl içerisinde havalanacak