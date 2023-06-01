Yunus Günçe pişkinliğe devam ediyor! 'Hiç fena değiliz' paylaşımı

Türkiye, Cumhurbaşkanı'nı seçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,18 oy oranıyla zafer kazandı. Erdoğan'ın karşısında girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu ise 12'nci kez kaybetti. Seçim sonrası Ankara'da hareketli günler yaşanırken, gözler muhalif seçmenlere çevrildi. Bu isimlerden biri de oyuncu Yunus Günçe oldu.Yunus Günçe, bütün muhalif paylaşımları sonucu Sözcü TV'de işbaşı yaptığını duyurmuştu. 14 Mayıs seçimlerinden önce yaptığı videolu paylaşımında iktidara ve iktidar seçmenlerine ağza alınmayacak tehdit ve hakaretler savurmuştu. Paylaşımında '15 Mayıs sonrası kendinize yeni iş arayın. Hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz.' ifadelerini kullanan Günçe'nin 28 Mayıs mağlubiyet sonrası kariyer seçenekleri arasından hangisini seçeceği merak konusu olmuştu. Günçe yaptığı yeni paylaşımında pişkin bir şekilde 'Hiç fena değiliz' dedi.14 Mayıs seçimlerinden önce yaptığı videolu paylaşımında iktidara ve iktidar seçmenlerine ağza alınmayacak tehdit ve hakaretler savuran Günçe yaptığı yeni paylaşımında pişkin bir şekilde 'Hiç fena değiliz' dedi. Yeni bir paylaşım yapan yandaş isim çektiği videoda 'Canım sıkıldı evet ama hemen geçti. Canım neden sıkıldı çünkü az kalsın oluyordu, az kalsın olacakken son anda olmadı ya işte canım ondan sıkıldı. Peki neden geçti? Neden geçmesin? Geçmeyip de ne yapacaktı? Benim için bir yıkım yok ki benim için çok sağlam bir temel var. Nereden başladık, nereye geldik? Baya güzel bir yere geldik. Benim için kocaman bir dalga var. O dalgaya tutunacağım, o dalganın tepesine çıkacağım. Bakalım o dalga beni nereye götürecek? Beni seven arkamdan gelsin. Ben şu anda söylemem gerekenleri değil söylemek istediklerimi söylüyorum. Neden? Ben çünkü görevli değilim ben gönüllüyüm, hep de öyle kalacağım. Yani diyorum ki biz aslında hiç fena değiliz...' ifadelerini kullandı.İlk turda iktidara destek veren seçmenlere karşı hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan ünlüler yine milletin iradesinin önüne geçemedi. Muhalefetin yandaş tayfasından Yunus Günçe, ilk turdan önce AK Parti seçmenleri için şahsına yakışır şekilde küstahça sözler sarf etmiş, iktidara oy veren vatandaşlara 'Çöpsünüz' diyerek yeni kariyer planı önerisinde bulunmuştu. 28 Mayıs sonrası uğradıkları mağlubiyet altında ezilen sözde sanatçılardan Günçe'ye milletten tokat gibi cevap geldi:'Ne yapsalar boş, kaderin üstünde bir kader vardır.'