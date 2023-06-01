Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

Türkiye'nin küresel siyasetteki rolü, son yıllarda tartışılmaz bir şekilde keskinleşti. Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel alandaki rolünü bağımsızlık anlayışı çerçevesinde şekillendiren Türkiye, siyasi arenada da birçok ülkeyi etkileyecek adımlar atıyor.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakkı olan deniz yetki alanlarında doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürmesi bölgede çıkar çatışması içinde bulunan ülkeleri rahatsız ediyor. Özellikle Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sınırlarına çok yakın bölgelerde tatbikatlar yapmak için NAVTEX ilan etmiş ve Türkiye bu kışkırtmalara aynı şekilde NAVTEX ile cevap vermişti.Türkiye'nin deniz yetki alanlarından taviz vermemesiyle birlikte değişen dengeler bir kez daha Yunan basınına konu oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde Münhasır Ekonomi Bölge'sinde (MEB) keşfedilen doğal gazın Batılı ülkelere aktarılmasındaki sorunlara yer veren bir analizde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.Yunan Emea gazetesinde yayınlanan bir habere göre enerji krizi için yeni planlar devreye sokuldu. Rum kesiminde, Avrupa'nın Rusya'ya enerji konusunda bağımlılığını önemli ölçüde düşürecek doğal gaz yataklarının tespit edildiğine ilişkin ifadelerin kullanıldığı haberde, söz konusu doğal gazın Batı'ya aktarılmasında Türkiye'nin izninin gerektiği aktarıldı.Batı'nın Rusya'ya olan bağlılığından kurtulmanın yolunun Kıbrıs sorununun çözümünde olduğuna yer verilirken, Türkiye'nin 'ikna' edilmesinde kilit bir ismin adı kullanıldı. Buna göre Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını iddia edildi.Haberde, 'Berlin ve Brüksel planlarının Merkel'in devreye girmesiyle hayata geçip geçmeyeceği önümüzdeki aylarda görülecek. Ancak diplomatik çevrelerin de işaret ettiği gibi Kıbrıs sorunu çözülürse Türk-Yunan sorununa da çözüm bulmak daha kolay olacaktır.' ifadeleri kullanıldı.Girit'in güneybatısında ve güneydoğusunda, Kıbrıs, Mısır ve İsrail'dekilerle birlikte Avrupa'nın uzun yıllar enerji sorununu çözebilecek devasa hidrokarbon yatakları olduğu söylenen haberde bu kaynakların aktarımında Türkiye ile anlaşılmasının şart olduğu söylenildi.Merkel'in Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye arasında arabuluculuk görevini üstleneceği, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendirdiği ifadelerinin yer aldığı habere göre Merkel, uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan iyi ilişkilerinden dolayı tercih edildi.Doğu Akdeniz'deki enerji anahtarının Türkiye'nin elinde olduğunun belirtildiği haberde, Türkiye'nin göz ardı edilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi.Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine ilişkin bir diğer haber geçtiğimiz günlerde oldukça dikkat çekmişti. İtalyan enerji şirketi ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi, Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazın Avrupa'ya taşınması için bazı ülkelerce gündeme getirilen Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (EastMed) 'çok zor bir proje' olduğunu ve buna yönelik herhangi bir anlaşmanın Türkiye'yi de içermesi gerektiğini belirtmişti.İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Descalzi, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Dış İlişkiler Komitesi'nin özel oturumunda İtalyan milletvekillerinin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına dair sorularını yanıtlamıştı. Burada, 'Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de EastMed'in inşası imkânsız' diyen Descalzi, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki antlaşması sonrasında Doğu Akdeniz'de dengelerin değiştiğine işaret etmişti.