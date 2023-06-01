  • USD: 20,75 - 20,79
  • EURO: 22,19 - 22,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

Son yıllarda tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelen Türkiye'nin küresel siyasi arenadaki etkisi de kendinden söz ettiriyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji hamleleri sonrasında bölgedeki varlığının göz ardı edilemeyeceğini kanıtlayan Türkiye'nin rolüne ilişkin bir analiz Yunan gündemine damga vurdu. Rum kesiminin sözde MEB'inde keşfedilen doğal gazın enerji krizindeki Batı ülkelerine aktarılmasının Türkiye'ye bağlı olduğunu söyleyen bir analizde, Almanya eski Başbakanı Angela Merkel için de olay yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu
Ekleme: 1.06.2023 - 13:32 Güncelleme: 1.06.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu
Türkiye'nin küresel siyasetteki rolü, son yıllarda tartışılmaz bir şekilde keskinleşti. Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel alandaki rolünü bağımsızlık anlayışı çerçevesinde şekillendiren Türkiye, siyasi arenada da birçok ülkeyi etkileyecek adımlar atıyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakkı olan deniz yetki alanlarında doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürmesi bölgede çıkar çatışması içinde bulunan ülkeleri rahatsız ediyor. Özellikle Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sınırlarına çok yakın bölgelerde tatbikatlar yapmak için NAVTEX ilan etmiş ve Türkiye bu kışkırtmalara aynı şekilde NAVTEX ile cevap vermişti.

'TÜRKİYE'NİN İZNİ GEREKİYOR'

Türkiye'nin deniz yetki alanlarından taviz vermemesiyle birlikte değişen dengeler bir kez daha Yunan basınına konu oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde Münhasır Ekonomi Bölge'sinde (MEB) keşfedilen doğal gazın Batılı ülkelere aktarılmasındaki sorunlara yer veren bir analizde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

Yunan Emea gazetesinde yayınlanan bir habere göre enerji krizi için yeni planlar devreye sokuldu. Rum kesiminde, Avrupa'nın Rusya'ya enerji konusunda bağımlılığını önemli ölçüde düşürecek doğal gaz yataklarının tespit edildiğine ilişkin ifadelerin kullanıldığı haberde, söz konusu doğal gazın Batı'ya aktarılmasında Türkiye'nin izninin gerektiği aktarıldı.

'MERKEL DEVREYE GİRECEK' İDDİASI

Batı'nın Rusya'ya olan bağlılığından kurtulmanın yolunun Kıbrıs sorununun çözümünde olduğuna yer verilirken, Türkiye'nin 'ikna' edilmesinde kilit bir ismin adı kullanıldı. Buna göre Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını iddia edildi.

Haberde, 'Berlin ve Brüksel planlarının Merkel'in devreye girmesiyle hayata geçip geçmeyeceği önümüzdeki aylarda görülecek. Ancak diplomatik çevrelerin de işaret ettiği gibi Kıbrıs sorunu çözülürse Türk-Yunan sorununa da çözüm bulmak daha kolay olacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu

Girit'in güneybatısında ve güneydoğusunda, Kıbrıs, Mısır ve İsrail'dekilerle birlikte Avrupa'nın uzun yıllar enerji sorununu çözebilecek devasa hidrokarbon yatakları olduğu söylenen haberde bu kaynakların aktarımında Türkiye ile anlaşılmasının şart olduğu söylenildi.

'ANAHTAR TÜRKİYE'NİN ELİNDE'

Merkel'in Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye arasında arabuluculuk görevini üstleneceği, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendirdiği ifadelerinin yer aldığı habere göre Merkel, uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan iyi ilişkilerinden dolayı tercih edildi.

Doğu Akdeniz'deki enerji anahtarının Türkiye'nin elinde olduğunun belirtildiği haberde, Türkiye'nin göz ardı edilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi.

'TÜRKİYE OLMADAN BUNU YAPAMAYIZ'

Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine ilişkin bir diğer haber geçtiğimiz günlerde oldukça dikkat çekmişti. İtalyan enerji şirketi ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi, Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazın Avrupa'ya taşınması için bazı ülkelerce gündeme getirilen Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (EastMed) 'çok zor bir proje' olduğunu ve buna yönelik herhangi bir anlaşmanın Türkiye'yi de içermesi gerektiğini belirtmişti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Descalzi, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Dış İlişkiler Komitesi'nin özel oturumunda İtalyan milletvekillerinin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına dair sorularını yanıtlamıştı. Burada, 'Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de EastMed'in inşası imkânsız' diyen Descalzi, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki antlaşması sonrasında Doğu Akdeniz'de dengelerin değiştiğine işaret etmişti.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a verdi
'Seçim kaybeden lider' olarak tarihe geçen Kılıçdaroğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt
ABD’li siyasi analistten çarpıcı Türkiye seçimleri yorumu: En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu
Borsa İstanbul rüzgarı arkasına aldı! Tarihi rekorlar! Kirli algı operasyonları tek tek çöktü
Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir
Gezi olaylarının 10. yıl dönümünde Taksim'de polislere saldırdılar
Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar
Economist: Beğensek de beğenmesek de Erdoğan gerçek bir zafer kazandı
Bakan Kurum müjdeyi verdi!
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yapıyor
Eski CHP’li Sevigen Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: İstifa et bir başkası gelsin babasının çiftliği değil
CNN International: Erdoğan, İstanbul'u 2024'te geri almaya niyetli
Karadeniz gazında ilk müjde tamam, sıra ikincisinde!
Kandil'den Millet İttifakı'na eleştiri: Sokağa çıkmayalım diyerek mücadelenin önünü aldılar
NATO'dan Ankara'ya kritik ziyaret: Gündemde İsveç var...
Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da profil değişikliği! 'Cumhurbaşkanı adayı' gitti, 'Bay Kemal' kaldı
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza
Kahramankazan’da sağlık çalışanları sağlık merkezini sele teslim etmediler
Amasya’da köylülerin kabusu oldu: Kardeş yakamızı bırak

Amasya’da köylülerin kabusu oldu: Kardeş yakamızı bırak

O illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

O illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek! Ayrıntılar belli oldu

320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek! Ayrıntılar belli oldu

İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

Gündüz gizlenip gece ortaya çıkıyor: Yağmur yağdıran böcü olarak biliniyor gören telefona sarılıyor

Gündüz gizlenip gece ortaya çıkıyor: Yağmur yağdıran böcü olarak biliniyor gören telefona sarılıyor

Elektrikli tren gemi ve otomobilden sonra uçak da geliyor: Birkaç yıl içerisinde havalanacak

Elektrikli tren gemi ve otomobilden sonra uçak da geliyor: Birkaç yıl içerisinde havalanacak