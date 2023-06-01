İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi

İstanbul’da 25 Mayıs akşamı 3 saat süren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro denetimlerinde 137 ekip 298 personelle yüzlerce kafe ve işyeri denetlendi. Bu denetimlerde 3 bin 343 kişinin Genel Bilgi Taraması yapılırken 14 kişi hakkında kabahatler kanunu çerçevesinde 56 bin 770 lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 25 Mayıs 2023 günü saat 21.00 ile 23.59 saatleri arasında il genelinde 137 ekip 298 personelin katılımı ile yapılan kumar ve kumar makineleri uygulaması yapıldı. Bu denetimlerde 394 kahvehane, kıraathane, cafe, 8 dernek ve 4 ruhsatsız iş yeri incelendi. Toplamda 3 bin 343 şahsa GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalandı.Kumar oynadıkları tespit edilen 14 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu 34.madde gereğince 56 bin 770 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumarda kullanılan 6 Adet Harddisk, 2 bin 480 TL para Alarm Zili ve 6 deste iskambil kâğıdına el konuldu. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri mühürletildi.