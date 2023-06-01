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CNN International: Erdoğan, İstanbul'u 2024'te geri almaya niyetli

ABD'li yayın organı, Erdoğan'ın, CHP yönetimindeki İstanbul'un yeterince hizmet görmediğini söylediğini yazdı. 2024 hazırlıkları için düğmeye basan Cumhurbaşkanı karşısında muhalefetin Megakent'i kaybetme ihtimali değerlendirildi.

CNN International: Erdoğan, İstanbul'u 2024'te geri almaya niyetli
Ekleme: 1.06.2023 - 10:23 Güncelleme: 1.06.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
CNN International: Erdoğan, İstanbul'u 2024'te geri almaya niyetli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir seçimi daha galibiyetle tamamladı.

Erdoğan, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminden zaferle ayrıldı. Bu seçimin ardından yaptığı konuşmalarda 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere işaret etmeye başlayan Erdoğan, İstanbul'u CHP yönetiminden geri almaları gerektiğini söylüyor.

Gözler İstanbul seçimlerine çevrildi

ABD merkezli CNN International, Erdoğan'ın pazar günü otobüsün üzerinden İstanbul'da toplanan kalabalığa yaptığı açıklamada, "Şimdi önümüzde 2024 var. İstanbul'u kazanmaya hazır mısınız? Öyleyse durmak yok." şeklindeki sözlerini gündeme getirdi.

İstanbul yönetimine eleştiri: Ne başardılar

Son olarak TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan'ın, muhalefetin kampanya vaatlerinin sadece seçimlere girmek için verildiğini söyleyerek eleştirdiği ve şunları söylediği belirtildi:

10'dan fazla büyükşehir belediye başkanınız var, İstanbul'da ne başardılar? Ankara'da? İzmir'de? İstanbul ve Ankara'da yaşıyorum. İzmir'i de yakından takip ediyorum.

"Erdoğan için kişisel değere sahip"

"İstanbul, stratejik öneminin yanı sıra Erdoğaniçin kişisel bir değere de sahip." denilen haberde, "Doğduğu ve siyasi kariyerine başladığı yer burası ve ikametgahını sürdürmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri, Erdoğan da yönetti

CNN'in haberinde megakentin öneminden şu ifadelerle söz edildi:

Bir zamanlar Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul, bugün Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri. Ülkenin ekonomik güç merkezi ve yaklaşık 16 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Şehir, önce Erdoğan'ın da üyesi olduğu Refah Partisi ve ardından AK Parti tarafından 25 yıl boyunca yönetildi. Erdoğan, 2003 yılında başbakan olmadan önce, 1994 ile 1998 yılları arasında İstanbul'un belediye başkanıydı.

Muhalefet toparlanamazsa kaybeder

Muhalefetin, gelecek yıl yapılacak belediye seçimleri kapsamında İstanbul'da "zayıf" bir durumda olduğu belirtilerek şöyle denildi:

Bu seçim yenilgisinden sonra muhalefet partileri toparlanıp çok akılcı ve çok stratejik bir şekilde iş birliğini sürdüremezse, bazı muhalefet seçmenleri hayal kırıklığına uğrayarak siyasetten tamamen uzaklaşabilir.

CNN International: Erdoğan, İstanbul'u 2024'te geri almaya niyetli
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