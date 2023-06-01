Adana'da sahte içki operasyonu: 13 gözaltı
Adana'da imalathaneye dönüştürülen eve yapılan baskında, banyoda bir kısmı şişelenmiş 703 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir eve operasyon düzenledi.
Ele geçirilenler
Evin banyosunda yapılan aramada, bir kısmı şişelenmiş 703 litre sahte içki ele geçirildi. Fıçılardaki içkiler, polis ekiplerince imha edildi.
Ekipler, ayrıca uygulama noktasında şüpheli araçları durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 895 cep telefonu, 996 elektronik sigara ve 210 kilogram nargile tütünü ele geçti.
Gözaltına alınan toplam 13 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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