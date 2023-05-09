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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'na şok üstüne şok! Düzce mitinginde meydan boş kaldı

HDP'li 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim meydanlarında şok üstüne şok yaşıyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Düzce’de düzenlediği miting beklenen ilgiyi görmedi. Meydan boş kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na şok üstüne şok! Düzce mitinginde meydan boş kaldı
Ekleme: 9.05.2023 - 21:47 Güncelleme: 9.05.2023 - 21:59 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'na şok üstüne şok! Düzce mitinginde meydan boş kaldı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de desteklediği 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerinde istediğini alamıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı Düzce mitinginde boş meydanlara konuştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ!

Bolu'nun ardından Düzce'ye geçerek vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun miting alanı havadan drone ile görüntülendi.

Drone görüntülerinde miting alanının büyük bir kısmının boş kalması gözlerden kaçmadı. Alınan bilgiye göre mitinge 4 ile 5 bin arası vatandaşın katıldığı ifade edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na şok üstüne şok! Düzce mitinginde meydan boş kaldı

VATANDAŞ 7'Lİ KAOLİSYONA İLGİSİZ!

Öte yandan seçim sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere 7'li koalisyon ortaklarının seçim mitinglerine vatandaşların ilgisiz kalması ise dikkat çekiyor.
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