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İstanbul'da 14 ilçede uyuşturucu operasyonu! 23 kişi yakalandı

İstanbul’da 14 ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Ekleme: 9.05.2023 - 13:07 Güncelleme: 9.05.2023 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 14 ilçede uyuşturucu operasyonu! 23 kişi yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttükleri çalışmalarda Çekmeköy, Beyoğlu, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Pendik, Ümraniye, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde 17 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda 782 Kilo 600 gram sıvı metamfetamin, 116 kilo 460 gram bonzai, 65 kilo 372 gram kokain, 63 kilo 720 gram kristal metamfetamin, 58 kilo 383 gram esrar, 37 kilo 210 gram marihuana, 25 kilo 967 gram eroin, 18 bin 20 adet captagon, 70 bin 442 adet ectasy ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 15 kişi ise tutuklandı. Son yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlemler sürüyor.
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