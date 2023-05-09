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Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri AK Partililere saldırdı. 4 kişinin yaralandığı saldırı sırasında silahla havaya ateş açan CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar gözaltına alındı. Olay yerinden şoke eden görüntüler geldi.

Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Ekleme: 9.05.2023 - 20:43 Güncelleme: 9.05.2023 - 20:54 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te şoke eden olay! CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, AK Parti gençlik kollarına silahlı saldırı düzenledi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ SİLAHA SARILDI!

Şehitkamil ilçesinin Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan Sanko AVM yanında bulunan ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda AK Parti ve CHP stantlarında bulunan partili şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı.

Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı

Taşlı sopalı kavgaya dönüşen olay sırasında CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile havaya ateş açtığının görülmesi üzerine Atar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı

AK PARTİLİLERİ HEDEF ALDILAR!

Olay yerinde İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın da yer aldığı öğrenildi. Her iki parti mensuplarının birlikte AK Parti standına ve AK Partililere saldırdığı öğrenildi.

Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı

'DAĞDAKİ ORTAKLARI GİBİ DAVRANIYORLAR'

Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantepli avukatı Mustafa Doğan İnal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yer Gaziantep. CHPliler kaybedeceklerini anlayınca dağdaki ortakları gibi davranmaya başladılar. AK Parti standı dağıtılıyor, CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar silah ateşliyor. Pazara kadar bu tip provokasyonlara gelmeden sakin olalım ve hepsini sandığa gömelim!' dedi.

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