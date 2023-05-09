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Ekrem İmamoğlu'nun 'Sakarya Meydan Muharebesi' sözleri Kılıçdaroğlu'nun gafını hatırlattı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Sakarya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını ima etti. Sözlerini toparlamaya çalışan İmamoğlu, Atatürk'ün Sakaryalı olduğunu vurgulayıp, "Burası Sakarya Meydan Muharebesi'nde en büyük zaferlerden birisini kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketidir." dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz aylarda Sakarya'da benzer bir gafa imza atmış ve "Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir." demişti.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Sakarya Meydan Muharebesi' sözleri Kılıçdaroğlu'nun gafını hatırlattı
Ekleme: 9.05.2023 - 19:48 Güncelleme: 9.05.2023 - 20:24 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'nun 'Sakarya Meydan Muharebesi' sözleri Kılıçdaroğlu'nun gafını hatırlattı
Türkiye 14 Mayıs'ta seçimde, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Seçimlere sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayları ve partiler propaganda çalışmalarına hız verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yedili Masa fertleriyle birlikte Sakarya'da bir miting düzenledi.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Sakarya Meydan Muharebesi' sözleri Kılıçdaroğlu'nun gafını hatırlattı

Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na uydu

Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını ima etti. Sözlerini toparlamaya çalışan İmamoğlu, Atatürk'ün Sakaryalı olduğunu vurgulayıp, 'Burası Sakarya Meydan Muharebesi'nde en büyük zaferlerden birisini kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketidir.' dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz aylarda Sakarya'da benzer bir gafa imza atmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Sakarya Meydan Muharebesi' sözleri Kılıçdaroğlu'nun gafını hatırlattı

Kılıçdaroğlu'nun gafı gündem olmuştu

Kılıçdaroğlu, 13 Eylül 2022'de Sakaryalılara yaptığı konuşmada, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söylemişti.

Tarihi gerçeklerden habersiz olan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

'Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir.'
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