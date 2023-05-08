Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İspanya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda 5-7 Mayıs'ta gerçekleştirildi.2 bin 673'ü Madrid'de, 3 bin 165'i Barselona'da, kayıtlı 5 bin 838 seçmenin bulunduğu İspanya'da seçime katılım oranı yüzde 55 civarında oldu.Rahat ve sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan oy pusulaları, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda gece muhafaza edildi.Sabah havalimanlarına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu.Oy pusulaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna götürülecek.Diğer yandan 1484 seçmenin kayıtlı olduğu, ilk defa oy kullanma işleminin yapıldığı Portekiz'de, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kullanılan oyların yer aldığı pusulalar da aynı yolla TSİ 12.55'de kalkacak THY'nin Lizbon-İstanbul uçağıyla yurda gönderilecek.Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildiTürkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Polonya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.Yurt dışı oylar ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecekYurt dışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki sayıyı geçtiYurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 6 Mayıs itibarıyla 2018 seçimindeki oy sayısını geçmişti. Bu temsilciliklerde dün itibarıyla kullanılan oy sayısı 1 milyon 556 bin 469 oldu, bu sayı 2018 seçimlerinde 1 milyon 358 bin 584 olarak gerçekleşmişti. Gümrüklerde ise dün itibarıyla 110 bin 355 kişi oy kullandı.En fazla seçmen Almanya'da, en azı ise Brezilya'daYSK verilerine göre, en çok yurt dışı seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.Sandık kurulan ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.