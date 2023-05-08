Başkan Erdoğan'dan 45 bin öğretmen atama töreninde önemli mesajlar: Tek kalemde en büyük atama!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '45.000 Öğretmen Atama' programında önemli açıklamalarda bulundu. "'Şu kadar öğretmen atayacağız' diyerek bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın, ne kadar öğretmen atadın? Bunları söyle…" diyerek muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, tek kalemde cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasının bugün gerçekleştirildiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, atanan öğretmenlerin yarısının deprem bölgesinde görev yapacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki '45.000 Öğretmen Atama' programında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
'ÖĞRETMENLERİN YARISI DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPACAK'
'Son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluştuk. Bugün sizlerin de katılımıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Yaklaşık 2002'de 500 bin öğretmenimiz vardı. Bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. 'Şu kadar öğretmen atayacağız' diyerek bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın, ne kadar öğretmen atadın? Bunları söyle…
'TEK KALEMDE EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI'
Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz. Atanacak öğretmenlerin yarısı deprem bölgesinde görev yapacak.
142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken, 650 bin konutu yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
Giden canlarımızı geri getiremesek de yıkılanın yerine çok daya sağlamını ve modernini yapacağız.'
Cudi-Gabar'da keşfettiğimiz 100 bin varillik petrol petrol bölgesine şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismini verdik.
Bütçede aslan payını eğitime ayırdık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar TL'ye çıkardık.
'TÜRKİYE YÜZYILI'NI EĞİTİM YÜZYILI HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'
Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyoruz. 5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu hataya geçirdik. Bundan sonra da tüm kamu görevlilerimizle birlikte öğretmenlerimizin de refahı ve hayat kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı eğitim yüzyılı haline dönüştüreceğiz.
Bu duygularla atamasını yaptığımız öğretmenleri bir kez daha tebrik ediyorum. Sizleri tekrar sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.'
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