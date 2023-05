Bakan Çavuşoğlu: ‘Gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik’

Antalya Ticaret Borsasının (ATB) düzenlediği Kent Buluşmaları’nın Mayıs ayı toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere Avrupa’ya gaz tedariki yapmaya başladıklarını belirtti.

Antalya Ticaret Borsasının (ATB) düzenlediği Kent Buluşmaları'nın Mayıs ayı toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'ya gaz tedariki yapmaya başladıklarını belirterek, "Azerbaycan'dan gelen boru hattının kapasitesini iki katına çıkarıyoruz. Cezayir ve Nijerya gibi 15 farklı ülkeden LNG'yi tankerle getiriyoruz, terminallerde gaza dönüştürüp boru hattı ile gaz ihracatı ve ticaretine başladık. Bulduğumuz doğal gazın bir kısmını sisteme bağladık, bu bizim için yeterli değil. Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik" dedi.



Konuşmasına deprem bölgesine Antalya'dan yapılan yardımlar için teşekkür ederek başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Depremzedelere sahip çıktınız. Elbette doğal afetlere karşı çaresiz kalıyoruz ama yaraları sarmak için devlet millet el el çalışıyoruz. En kısa sürede bu şehirleri yeniden inşa edeceğiz. Antalya'mızın ticareti her geçen gün artıyor, şirket sayısında Türkiye ortalamasında yüzde 25 artış var, Antalya'da yüzde 58 artış var. Şehirden ihracatımız 2 milyar dolara çıktı. Tarım ürünleri ihracatımız ise 800 milyon dolar oldu. Bizim görevimiz üreticimizi desteklemektir. Ürünleri satarken içeride ve dışarıda önündeki engelleri kaldırmaktır. Antalya'mıza sahaya indiğimiz günden bu yana neler yaptığımız hizmetleri gözden geçirdik. Sorunları çözüyoruz ve çözmeye devam ediyoruz. Demirkapı tünelinin açılışını gerçekleştirdik. Özellikle kamyonlarımız zorlanmadan Türkiye'nin her tarafına gidecek. Kumluca yolumuz gitti. Antalya Alanya otobanının ihalesi 16 Haziran'da yapılacak" diye konuştu.



'TİCARETİMİZ 254 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İhracatın Türkiye'nin her bölgesinden artarak devam ettiğini ve toplam ticaretin 254 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Ticaretin önündeki engelleri de kaldırmak için çalıştıklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu,. "Lojistik ve ulaşımda karşılaşılan engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri dikkate alıyoruz. Domates ihracatında küçük bir yol kazası oldu, Cumhurbaşkanımız hemen talimat verdi. Rusya ile ilgili artık bir kota olmayacağını söyleyebiliriz. Ürünlerimizin gümrük kapılarında beklemesi sorunlara yol açıyor. Bulgaristan sınır kapısında günde bir defa gönderilen numuneleri Sofya'ya 4 defa gönderiyoruz. Bunu hızlandırdık, oraya yeni bir laboratuvar inşa ediyoruz, Sofya'ya gitmeye gerek kalmayacak. Yaptığımız düzenlemeler sayesinde tırlarımızın 120 saat beklemesini 2 saate düşürdük. Güzel bir haberi paylaşmak isterim; Bulgaristan tarafından 3 tane şerit açıldı. Belki seçim sonrası açarız, faaliyete geçti, 2-3 saat bekleme süresi daha da azalacak. Gurbetçilerimiz için de önemli bir gelişme olacak. Ticaretimizin ürünlerinin her ülkeye gitmesi bizi memnun ediyor. Ürünlerimizin ulaşmadığı ülke yok. Bizim önümüzdeki süreçte ihracat ve ticaretimiz ile ilgili çalışmalarımız var. Ticaretimiz daha da artıyor. Afrika açılımımız sayesinde 2002'de 4 milyardan az olan ticaretimiz 40 milyar doların üzerinde çıktı. Asya ile olan ticaretimiz yüzde 40 arttı" açıklamasına yer verdi.



'AVRUPA'YA GAZ TEDARİKİ YAPMAYA BAŞLADIK'



Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu çatışmalar ve krizler derinleştiği dünyada Türkiye olarak istikrar abidesi olduklarını söyledi. Türkiye'nin istikrar ve gücünü dünya barışı için kullandığını da belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bunun faydalarını görüyoruz. Denge politikasını sürdürmemiz lazım. Tahıl anlaşmasında yaşananları gördük. Dünya gıda fiyat endeksi 2008'den sonra ilk defa düştü. Fiyat istikrarı oluştu ve gıda krizinin önüne geçtik. Dünyaya çok önemli bir katkı sağlıyoruz. Denge politikamız sadece bize değil, dünyaya da katkı sağlıyor. Çok önemli görevler üstleniyoruz; Libya'da biz olmasaydık bir iç savaş olacaktı. Türkiye kilit bir ülke oldu. Şu anda Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'ya gaz tedariki yapmaya başladık. Azerbaycan'dan gelen boru hattının kapasitesini iki katına çıkarıyoruz. Amerika'dan Umman'dan da aynı şekilde sözleşme imzaladık. Cezayir'den Nijerya'dan 15 farklı ülkeden LNG'yi tankerle getiriyoruz, terminallerde gaza dönüştürüp, boru hattı ile gaz ihracatı ve ticaretine başladık. Bulduğumuz doğal gazın bir kısmını sisteme bağladık, bu bizim için yeterli değil. Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik. Türkiye çok kilit bir ülke oldu, bu imkanları bizim çok daha iyi değerlendirmemiz, çok daha istikrarlı bir ülke olmamız lazım" dedi.



'KİRADA TEDBİRLER OLACAK'



Bakan Çavuşoğlu kira konusunun gerçek bir sorun olduğunu ve bunu çözmek için bazı tedbirlerin olacağını söyledi. Konuşmasını seçim çalışmalarını değerlendirerek noktalayan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki seçimler Türkiye'nin istikrarı açısında önemlidir. Biz gelecek vizyonumuzu her yerde anlatıyoruz. Antalya'da sahada yürümekte bile zorluk çekiyoruz. Vatandaşlarımız da seçimin önemini biliyor. Biz destek talebimizi iletiyoruz, Antalya'mızda demokrasi açısında olgun bir ortam var. Kira konusu gerçek bir sorundur, bunu çözmek için bazı tedbirlerimiz olacak. Meclisin açılması ile beraber Cumhurbaşkanımız da bunun sinyalini verdi. Ticarette farklı yatırımlar olur, burada yaşayanların da mutlaka ticareti vardır. Almanya'da bizim de vatandaşlarımızın bazı noktalarda öne çıktığını söyleyebiliriz. Biz yabancıya mülk satışı ve oturum izni konusunda bazı kısıtlamalar yaptık" diye konuştu.