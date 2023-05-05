HDP'li Salihe Aydeniz'den 'teröristbaşına özgürlük' vaadi: Kılıçdaroğlu'na 'yanlış yaparsan hesabını sorarız' gözdağı

Türkiye bundan 8 gün sonra sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.Adaylığının ilanı sonrası ilk iş HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, Kandil'den destek gecikmedi. HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini ilan etti, teröristbaşları ise 'Cumhuriyet'i yıkacağız' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun terörden tutuklu HDP'lileri serbest bırakacağı vaadinden gaz alan HDP'liler, düzenledikleri mitinglerde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vadetmeyi sürdürüyor.HDP'li Salihe Aydeniz'den 'teröristbaşına özgürlük' vaadi: 14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça parça edeceğizSon olarak HDP'nin Mardin mitinginde konuşan Salihe Aydeniz, 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek bebek katili Öcalan'ı serbest bırakacaklarını açıkladı.Aydeniz, '14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça, parça edeceğiz ve tecride son vereceğiz.' dedi.Aynı mitingde konuşan HDP'li Ahmet Türk ise, Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini yineleyip 'yanlış yaparlarsa' hesabını soracaklarını söyledi. Ahmet Türk, 'Evet, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Ama herkes şunu bilsin yarın iktidara geldiklerinde halkımıza yanlış yaparlarsa bunun hesabını soracağız.' dedi. Türk'ün sözleri kapalı kapılar ardında yapılan kirli pazarlıkları yeniden gündeme getirdi.