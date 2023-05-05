  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 7'li koalisyonun sistemik hale getirdiği 'Takoz siyaseti'ne sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Baykar'a yönelik karalama kampanyası yaptığı açıklamaları alıntılayan Haluk Bayraktar, "Destek talebimiz yok. Takoz koymayın başka ihsan istemeyiz" dedi.

Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter
Ekleme: 5.05.2023 - 21:03 Güncelleme: 5.05.2023 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter
HDP destekli 7'li koalisyon, sistematik hale getirdiği Baykar'a yönelik karalama kapmanyasına bir yenisini daha ekledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda Türk savunma sanayiisine sayısız katkı sağlayan Baykar'ın tekelleşme istediğini öne sürdü. Davutoğlu'nun iddialarına ise Baykar Genel Müdür Haluk Bayraktar yanıt verdi.

'KONULMAK İSTENEN TAKOZ'LAR VAR'

Kılıçdaroğlu'nun da Baykar'a yönelik yürüttüğü karalama kapmanyalarına atıfta bulunan Bayraktar, 'Körle yatan şaşı kalkar. Gün geçmiyor ki birisi daha aynı hakikat dışı söylemlerle karalama kampanyasına katılmasın. 'Rekabet istemiyor, tekel olmak istiyormuşuz.' Bu karalamalara verdiğimiz cevabı bir kez daha aşağıda paylaşıyoruz. Belli ki, aynı yalana sarılarak örülmek istenen çoraplar, konulmak istenen TAKOZ'lar var. O TAKOZ'ları kaldırmak konusunda Milletimiz bizimle oldukça mücadelemizi sürdüreceğiz.' dedi.

Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter

'BAYKAR İHA ÜRETTİ, İSRAİL FİRMASIYLA REKABET ETTİ'

Rekabetten korkmadıklarının altını çizen Bayraktar, 'Rekabet ve tekel meselesine gelince; Türkiye Baykar'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik etti. Halihazırda Türkiye'de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var. Hangi tekelden bahsediyorsunuz? Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu. Biz mi rekabetten korkacağız?' ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter

'DÜNYADAN BİZE BENZER BİR ÖRNEK DAHA GÖSTEREBİLİR MİSİNİZ?'

Haluk Bayrakar, devetten hibe ve kredi desteği almadıklarını belirterek 'Baykar, şimdiye kadar Ar-Ge yatırımınının tamamını öz kaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75'ini, bu yılki gelirlerinin %99,3'ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar. Rekabetten neden korkalım? Türkiye'de toplam savunma harcamaları içinde Baykar'ın payı %1'in altında. Hangi tekelden bahsediyorsunuz? Baykar'ın öncülüğünde 2.5 Milyon ziyaretçinin katılımı ile düzenlenen Teknofest'te bu yıl yarışan 332 Bin takım ve 1 Milyon genç içinde 4.000'den fazla İHA takımı vardı. Bu yarışmalardan yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor. Siz değil Türkiye'den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz? Baykar rekabetten kaçar mı? Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız.' açıklamasında bulundu.

Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter

'TAKOZ KOYMAYIN BAŞKA İHSAN İSTEMEYİZ'

Amaçlarının tekelleşmek olmadığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

Bizim derdimiz Türkiye'de tekel olmak filan değil. Biz Türkiye için, terörle mücadelemiz için bu İHA'ları ürettik. Ama Türkiye'ye vermeyip sadece dünyaya ihraç etsek, zaten çok daha fazla kazanç elde ederiz. Ülkemizin bu alanda yakaladığı dünya liderliğini sürdürmesini istiyoruz. Nuri Demirağ'a konulan engeller konulsa, üretim izni verilmese, test uçuşları için izin verilmese, bu İHA'lar geliştirilmeye nasıl devam edilecek? Amasız, fakatsız bir destek için ABD şirketi mi olmalıydık? Destek talebimiz de yok. TAKOZ koymayın başka ihsan istemeyiz.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, gözünü 14 Mayıs'a dikti
Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulunuyor...
HDP'li Salihe Aydeniz'den 'teröristbaşına özgürlük' vaadi: Kılıçdaroğlu'na 'yanlış yaparsan hesabını sorarız' gözdağı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz
Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter
Başkan Erdoğan Erzurum'da vatandaşlara seslendi
Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Yozgat'ta konuşuyor...
Kabaktepe: İstanbul mitinginde hedef 1 milyon
Başkan Erdoğan Van mitinginde açıklamalarda bulunuyor
İşte HDP'nin korkunç planı: TSK Güneydoğu'dan çekilecek! TBMM ortadan kaldırılacak!
Fondaş gazeteci Portakal haddini aştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti
İmamoğlu'ndan fatura oyunu! Ücretsiz doğalgazı gizledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 14 Mayıs Türkiye için bir dönüm noktasıdır
Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK'nın kurulduğu köye ziyaret: 'Kimlere selam gönderdiği çok açık'
The Economist skandalında 2. perde: Erdoğan hazımsızlığını böyle dile getirdiler
Ekrem İmamoğlu yıllık izne ayrıldı
İşte Gabar'daki petrolün Türkçesi: Şırnak'ın değil ülkenin kaderi değişecek
Erzurum'da Gelecek Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı
Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor