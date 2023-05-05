Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 9 gün kaldı. Tekrar aday olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelinen son düzlükte mitinglerine hız verdi. Erdoğan, birbiri ardına imza attıkları dev eserleri halka anlatırken, muhalefete Kandil'den yapılan peş peşe destek açıklamalarını da hatırlatıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programına eşi Emine Erdoğan da katılıyor. Van mitingini yerinde takip eden dijital medya içerik üreticisi Adem Metan'ın objektifine yansıyan bir görüntü dikkat çekti.Söz konusu fotoğrafta, Cumhurbaşkanı'nın sahnede halka hitap ettiği, eşi Emine Erdoğan'ın da o sırada sahnenin yanında beklediği görüldü. Gazeteci Metan, Twitter hesabından paylaştığı kareye, 'Yol arkadaşlığı, kader birliği...' notunu düştü.Fotoğraf, binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, şunları yazdı: Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Aynı renk giyinmişler, şanslarına hava güzel bugün. Tevazu net. Çok güzeller. Mükemmel bir kare. Ta gençlik kollarından itibaren omuz omuzalar.