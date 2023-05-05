  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programına eşi Emine Erdoğan da katılıyor. Erdoğan'ın Van mitingi sırasında Emine Erdoğan'ın sahne yanında eşini beklediği görüntüler dikkat çekti. Fotoğrafa sosyal medya kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi
Ekleme: 5.05.2023 - 19:49 Güncelleme: 5.05.2023 - 19:57 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 9 gün kaldı. Tekrar aday olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelinen son düzlükte mitinglerine hız verdi. Erdoğan, birbiri ardına imza attıkları dev eserleri halka anlatırken, muhalefete Kandil'den yapılan peş peşe destek açıklamalarını da hatırlatıyor.

Emine Erdoğan'ın miting fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programına eşi Emine Erdoğan da katılıyor. Van mitingini yerinde takip eden dijital medya içerik üreticisi Adem Metan'ın objektifine yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

'Yol arkadaşlığı, kader birliği'

Söz konusu fotoğrafta, Cumhurbaşkanı'nın sahnede halka hitap ettiği, eşi Emine Erdoğan'ın da o sırada sahnenin yanında beklediği görüldü. Gazeteci Metan, Twitter hesabından paylaştığı kareye, 'Yol arkadaşlığı, kader birliği...' notunu düştü.

Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi

Sosyal medyanın gündeminde: Omuz omuzalar

Fotoğraf, binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, şunları yazdı: Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Aynı renk giyinmişler, şanslarına hava güzel bugün. Tevazu net. Çok güzeller. Mükemmel bir kare. Ta gençlik kollarından itibaren omuz omuzalar.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz
Başkan Erdoğan Erzurum'da vatandaşlara seslendi
Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Yozgat'ta konuşuyor...
Kabaktepe: İstanbul mitinginde hedef 1 milyon
Başkan Erdoğan Van mitinginde açıklamalarda bulunuyor
İşte HDP'nin korkunç planı: TSK Güneydoğu'dan çekilecek! TBMM ortadan kaldırılacak!
Fondaş gazeteci Portakal haddini aştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti
İmamoğlu'ndan fatura oyunu! Ücretsiz doğalgazı gizledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 14 Mayıs Türkiye için bir dönüm noktasıdır
Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK'nın kurulduğu köye ziyaret: 'Kimlere selam gönderdiği çok açık'
The Economist skandalında 2. perde: Erdoğan hazımsızlığını böyle dile getirdiler
Ekrem İmamoğlu yıllık izne ayrıldı
İşte Gabar'daki petrolün Türkçesi: Şırnak'ın değil ülkenin kaderi değişecek
Erzurum'da Gelecek Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı
Türkiye'nin göklerdeki yeni imzası: İddialar doğrulandı insansız olanı geliyor
Bakan Nebati: Seçim sonrası dövizde ralli söz konusu değil
13 terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Akar’dan 'The Economist' tepkisi: 'İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar'
Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor