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Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanık 2’şer kez müebbet cezasına çarptırıldı

Konya'da, 5 yıl önce Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin evlerinde öldürülmesi ile ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Esra Taş (28), sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ve cinayeti işlediği belirtilen Ertuğrul Çelik 2’şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 5.05.2023 - 21:50 Güncelleme: 5.05.2023 - 21:53 / Editör: Ozge Selin
Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanık 2’şer kez müebbet cezasına çarptırıldıKonya'da, 5 yıl önce Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin evlerinde öldürülmesi ile ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Esra Taş (28), sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ve cinayeti işlediği belirtilen Ertuğrul Çelik 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, 3 Eylül 2018 tarihinde yaşanan olayda kar maskeli şüphelinin eve girerek emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e tüfekle ateş edip öldürdü. Kızları Fatma Büşra Büyükşen'i de yaraladı. Cinayetle ilgili azmettirici Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile cinayeti işlediği belirlenen Ertuğrul Çelik tutuklu yargılanırken, Zekeriya Okşen de tutuksuz yargılanıyor.

'ANNEM VE BABAMIN MEZARINDA RAHAT UYUMASINI İSTİYORUM'

Tutuklu sanıklar Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile cinayeti işlediği belirlenen Ertuğrul Çelik, bugün 5. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar mütaalada haklarında istenen müebbet hapis cezalarını kabul etmediklerini, cinayetle bir ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Fatma Büşra Büyekşen, 'İftiraya uğramanın ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Başımı yastığa huzurla koyuyorum. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almalarını istiyorum' dedi. Osman Büyükşen ise, 'Anne ve babamın mezarlarında huzurla uyumaları için size güvenim tam. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almalarını istiyorum' diye konuştu.

2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti sanıklar, müştekiler ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından Türkiye'nin yıllardır konuştuğu olayla ilgili kararını açıkladı. Ertuğrul Çelik, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4 yıl, Fatma Büşra Büyükşen'i 'yaralama' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Abdullah Başdemir ve Esra Taş da 2'şer kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal' 4 yıl hapse mahkum edildi. Zekeriya Okşen'de suçlamalardan beraat etti.
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