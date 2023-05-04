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Ankara'da uyuşturcu operasyonu! Uyuşturucu baronu bazanın altında bulundu

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince Ankara merkezli 52 ilde yapılan operasyonda, Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden uyuşturucu örgütünün kritik isimlerinden biri yakalandı.

Ekleme: 4.05.2023 - 15:06 Güncelleme: 4.05.2023 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da uyuşturcu operasyonu! Uyuşturucu baronu bazanın altında bulundu
Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında her geçen gün yeni bir başarı elde ediliyor.

Ekipler yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, bir yıldır takip edilen uyuşturucu örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Ankara merkezli 52 ilde eş zamanlı yapılan operasyona, 2 bin 841 polis, 57 narkotik köpeği katıldı.

Özel harekaat polislerinden destek alınan operasyonda, ayrıca 4 hava aracı da görev aldı.

Operasyonda ile Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket ettiği belirlenen uyuşturucu örgütünün ikinci isim olan Mustafa K.'nin de aralarında bulunduğu 598 kişiden 524'ü gözaltına alındı.

Adresi belirlendi
Operasyon çerçevesinde örgütün kritik isimlerinden biri olduğu tespit edilen Abdulselim Ertürk'ün ise İstanbul Esenyurt'ta olduğu belirlendi.

Şafak vakti polis ekipleri tarafından, Ertürk'ün kaldığı lüks daireye baskında evinde arama yapıldı.

Ankara'da uyuşturcu operasyonu! Uyuşturucu baronu bazanın altında bulundu

Şüpheli bazanın altında bulundu
Polis ekipleri ilk etapta Ertürk'ü bulamadı fakat bu sırada Ertürk'ün eşinin, şüpheli hareketlerde bulunarak, yatak odasındaki yatağın üzerine oturması polisin dikkatini çekti.

Yatak bazasını kaldıran ekipler, uyuşturucu baronu Abdulselim Ertürk'ü yatak altında uzanmış halde buldu.

Gözaltına alındı
Yatak bazasından çıkarılan Ertürk, güvenlik güçleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Örgütün kritik ismi olduğu belirlendi
Ertürk'ün, örgütle torbacılar arasında bağlantı sağladığı, torbacılardan gelen uyuşturucu paralarını toplayarak örgütün hesaplarına aktardığı, torbacılara uyuşturucu sevkiyatını yönettiği, bu nedenle örgütün kritik isimlerinden biri olduğu kaydedildi.

Ankara'da uyuşturcu operasyonu! Uyuşturucu baronu bazanın altında bulundu
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