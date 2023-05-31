Yaz yağmurunda Çorlu'yu sel bastı

Çorlu'da, öğle saatlerinde su baskınları ve sel yaşanırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi gerekli müdahalede bulunmadı.İlçede birçok sokak, cadde yağış nedeni ile göle dönerken, bazı evleri ve bodrum katlarını da su bastı.Her yoğun yağmur yağışında Çorlu'nun bazı bölgelerinde aynı manzaraların yaşanmasına tepki gösteren vatandaşlar, 'Şimdiye kadar bu noktaları yapmayanlar utansın. Sürekli olarak hep aynı yerlerde göller oluşuyor. Çorlu Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ nerede çok merak ediyoruz. Herhalde bunları görmek istemiyor Kadir Albayrak, Çorlu'yu önemsemiyor' diye konuştular.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ, Çorlu'ya yaptığı milyonlarca liralık yatırım ile yağışların etkili olduğu güzergahlarda çalışma başlatmış ve aynı bölgede oluşacak şiddetli yağışların ardından su birikintilerinin önüne geçmeyi hedeflemişti. İlçede yaşayan vatandaşlar, yapılan harcamanın sonucunu göremeyince paraların çöpe gittiğini belirterek, 'Sanki babasının parası! Milletin parası bu şekilde çöpe atılıyor? Nerede buraya harcanan milyonlarca liralık yatırım? Gerçekten çok yazık! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediyesi Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu konu ile ilgili vatandaşa hesap vermeli! Halkın parası çöpe atılamaz! Bugün varsınız yarın yoksunuz! Bu halk size bunun hesabını soracak!' ifadelerini kullandı.Kuvvetli sağanak yağış nedeni ile yine Çorlu genelinde yollar çökerken, araçlar da suya gömüldü. Yine farklı bir noktada da yolun çökmesi ile birçok araç mahsur kaldı. Şeyhsinan Mahallesi Ziyabey Caddesi ve Bülent Ecevit Bulvarı, yağıştan en çok etkilenen noktalar oldu. Yaşanan sel felaketi ve su baskınlarının doğa olayına bağlayan yetkililere ateş püsküren vatandaşlar, 'Dere yatağı yakınlarına imar izni verirsen derenin intikamı ağır olur. Ne yazık ki bunu bu yağışlarda gördük. Belediye her önüne gelene ruhsat verirse bu ev, iş yeri ve binaların sular altında kalması gayet doğal. Birçok yol da aynı şekilde mühendislik harikası yapılan çalışmalar nedeni ile sular altında kaldı. Hiç kimse doğal afet diyerek sığınacak yer aramasın. Bu işin sorumlusu Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesidir. Biz Çorlu halkı olarak bunları hak etmedik!' ifadelerini kullandı.Sağanak yağış sebebi ile yola dönen birçok cadde ve sokak üzerinde mahsur kalan araçların geçişi için vatandaşlar seferber oldu. Tıkanan mazgalları açmak için yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederken, suya gömülü araçlarını kurtarmak isteyen vatandaşlar da kendi imkanları ile müdahale etti.Çorlu'dan Sağlık Mahallesi istikametine girişte bulunan üst geçidin yolu da sağanak yağıştan nasibini aldı. Dere yatağı kenarında bulunan yol da aşırı yağışa dayanamadı ve çöktü.Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yolu kapatarak tek yön uygulamasına geçti. Her sosyal etkinlikte, 'alt yapı üst yapı bitti şimdi sanata önem vereceğiz' diyen Kadir Albayrak,alt yapı üst yapıyı böyle mi bitirdi?