Geçen sene kurumak üzereydi: Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, önlem amaçlı kapaklar açıldı

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik göl havzası aşırı yağışlar nedeniyle yüzde 100 doluluğa ulaştı.Devlet Su İşleri Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri göl havzasında bulunan fazla suların tahliyesi için dolusavak kısmındaki iki kapağı açtı.Kapakların yağış durumuna göre açık kalacağı belirtildi.