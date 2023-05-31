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Geçen sene kurumak üzereydi: Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, önlem amaçlı kapaklar açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, güz döneminde kuraklık nedeniyle suyu büyük ölçüde çekilen Kılıçkaya Barajı, son zamanlardaki yağışlar nedeniyle yeniden doldu. Barajın dolu savak kapakları su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açıldı.

Ekleme: 31.05.2023 - 21:57 Güncelleme: 31.05.2023 - 22:05 / Editör: Ozge Selin
Geçen sene kurumak üzereydi: Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, önlem amaçlı kapaklar açıldıİlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik göl havzası aşırı yağışlar nedeniyle yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Geçen sene kurumak üzereydi: Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, önlem amaçlı kapaklar açıldı

Devlet Su İşleri Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri göl havzasında bulunan fazla suların tahliyesi için dolusavak kısmındaki iki kapağı açtı.

Geçen sene kurumak üzereydi: Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, önlem amaçlı kapaklar açıldı

Kapakların yağış durumuna göre açık kalacağı belirtildi.


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