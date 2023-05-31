DEAŞ’a operasyon: Tanınmamak için saç ektirmiş

Nefes kesen operasyon Konya'da yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi. Terör örgütü adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp, tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen A.H.'nin adresi tespit edildi. Ekipler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için eylem hazırlığında olduğunu belirlediği teröristlere geçen hafta Perşembe günü operasyon düzenledi.Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 6 farklı adrese yapılan baskında A.H. ile Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen H.E. ve Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. ele geçirildi. Örgütün sözde lideri A.H.'nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile H.E. tutuklandı, Y.B. yurt dışı yasağıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Sözde lider A.H.'nin Türkiye'ye geldikten sonra tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı öğrenildi.