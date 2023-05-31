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Bu köyde herkesin soyadı S harfiyle başlıyor! Sebebi herkesi şaşırtıyor

Kars'ın 900 nüfuslu Cumhuriyet Köyü'nde, herkesin soyadı 'S' harfi ile başlıyor. Sebebini duyan şoke oluyor. Köy sakinleri de durumdan dert yanıyor

Ekleme: 31.05.2023 - 16:19 Güncelleme: 31.05.2023 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Bu köyde herkesin soyadı S harfiyle başlıyor! Sebebi herkesi şaşırtıyor
Kars'ın 250 haneli 900 nüfuslu Cumhuriyet köyü, sakinlerinin soy ismi ile dikkat çekti. Çünkü 8 öğretmen ve 1 imamın dışında herkesin soyadının ilk harfi S'ydi…

Cumhuriyet Köyü Muhtarı Akın Salik, köyde 'S' harfi ile başlayan 24 farklı soyadı olduğunu söyledi.

Bu köyde herkesin soyadı S harfiyle başlıyor! Sebebi herkesi şaşırtıyor

'Yani nüfus memuru olayı seriye bağlamış. Köyümüze gelenler de hep merak edip soruyor. Biz de anlatıyoruz' diyerek devam etti.

Soyadı kanununun yürürlüğe girdiği dönemde nüfus memurunun böyle bir kolaylığa gittiğini anlatan Ramazan Salik de, 'Köyde görevli öğretmenler ve imam dışında herkesin soyadı 'S' ile başlıyor. Nüfus memuru kolaylık olsun diye böyle bir şey yapmış' bilgisini verdi.

Soyadı kanunu döneminde köye gelen nüfus memuru, 'Siz hep akrabasınız. S ile başlayan soyadı düşünün ve karar verin' demiş. Bizimkiler de S harfi ile başlayan kelimeler türetmişler' dedi.

Bu köyde herkesin soyadı S harfiyle başlıyor! Sebebi herkesi şaşırtıyor



Köydeki 24 soy isimler şöyle:

Salik, Samar, Saday, Salgar, Salam, Salır, Salur, Saçu, Sakın, Salamcı, Sambur, Samaraz, Sadi, Samburkan, Sancarbarlas, Saltan, Samancı, Salduz, Sadak, Sakar, Sabukazan, Sangu, Sakur, Sandayuk.

Bu köyde herkesin soyadı S harfiyle başlıyor! Sebebi herkesi şaşırtıyor
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