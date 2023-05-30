  • USD: 20,05 - 20,08
  • EURO: 21,49 - 21,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,16

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,16

27.580.965 Oy
%47,84

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,84

25.300.624 Oy

Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi

Türkiye'de seçimlerin gösterdiği sonuç ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi bir şeyi daha gösterdi. Toplum çirkin siyaset, üretemeyen ittifaklar, politikasızlık, kaset ve şantaj aklına değil yüzünü geleceğe dönen hizmet ve eser üreten siyasete bir kez daha 5 yıllığına vize verdi.

Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi
Ekleme: 30.05.2023 - 09:15 Güncelleme: 30.05.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi
Başkan Erdoğan, milli otomobil Togg'un fabrikasının kurulduğu Bursa'da, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapıldığı Mersin'de, Zigana Tüneli'yle birbirine bağlanan Trabzon ve Gümüşhane'de oylarını artırdı. Gabar petrolünün işlendiği Şırnak'ta, Karadeniz gazının taşındığı Zonguldak'ta Erdoğan lehine oy patlaması yaşandı

PROJELERİN OLDUĞU İLLERDE DAHA YÜKSEK OY ORANLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, prestij projelerin hayata geçirildiği illerde de ilk tura göre oylarını büyük oranda yükseltti.

AKKUYU'DAN TOGG'A, ORADAN YUSUFELİ'NE

Erdoğan, Akkuyu Santrali'nin yapımının sürdüğü Mersin'de ilk tura göre 3 puan, Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yine 3 puan oy artırma başarısı gösterdi.


Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli'nin bulunduğu Artvin'de aynı şekilde oyunu 3 puan artıran Erdoğan, Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nin bulunduğu Trabzon'da 3.5 puan, Gümüşhane'de ise 4 puan oy yükseltti.


Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapıldığı Mersin'de ilk turda 57.18 oy alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 60.27 oranına ulaştı. Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yüzde 51.47 oranında ilk turda oy alan Erdoğan ikinci turda 54.66'ya çıkmayı başardı.

Yusufeli Barajı'nı sınırları içerisinde barındıran Artvin'de de Erdoğan'ın oyları arttı. İlk turda yüzde 47.68 alan Erdoğan, ikinci turda oyunu 50.65'e çıkardı.

KARADENİZ'DE MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Zigana Tüneli'ni birbirine bağlayan iki ilde de Erdoğan oylarını yükseltti. Trabzon'da ilk turda yüzde 65.32 oy alan Erdoğan, ikinci turda oy oranını 68.88'e çıkardı. Gümüşhane'de de benzer bir tablo göze çarpıyor.

İlk turda yüzde 74.42 oranında oy alan Erdoğan, ikinci turda oylarını yüzde 78.54'e çıkarmayı başardı. Karadeniz'de bulunan doğalgazın karayla buluşma noktası olan Zonguldak'ta da Başkan Erdoğan oylarını ilk tura göre artırdı.

14 Mayıs'ta yüzde 51 oy alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 54.8 seviyesine yükseldi. Gabar'da bulunan petrolün ilk işlendiği il olan Şırnak'ta da Erdoğan'ın oyları ilk tura göre daha yüksek çıktı.

14 Mayıs'ta 21.43 alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 23.7 oranında oy aldı.

28 Mayıs seçim zaferinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık yeni döneminin yol haritası ortaya çıkmaya başladı. "Güçlü kadro, güçlü ekonomi, güçlü program" denilerek etkin adımlar atılacak. Türkiye'nin yurt dışındaki imajını bozan algı operasyonlarının da önüne geçilecek.


Başkan Erdoğan, balkon konuşmasında "Güven ve istikrarla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz" diyerek çerçeveyi çizdi. İşte bu açıklamanın detayları:

GÜÇLÜ PROGRAM, GÜÇLÜ EKONOMİ

"Güçlü kadro, güçlü ekonomik program, güçlü bir ekonomi yönetimi" denilerek yola çıkılacak. Tüm aktörlerle istişare edilerek yola devam edilecek.

VAATLER DE EKONOMİK PROGRAMDA: Dünyanın ve Türkiye'nin değişen şartlarını dikkate alarak bazı güncellemelerle ekonomik eylem planı devam edecek. Programa seçimde vatandaşlara verilen sözler dahil edilecek.

FİYATLAR DÜŞÜRÜLECEK: Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyada da emtia fiyatlarının düşmesi olumlu etkiler yaratacak. Ayrıca konut, kentsel dönüşüm konusundaki kampanyalar devreye girecek.

Enerji ve konut ve gıda enflasyonu artıran ve halkın ekonomisini doğrudan etkileyen alanlara ilişkin adımlar atılacak.

TARIMDA YENİ DÖNEM: Gıda güvenliği için kırsalda nüfusu tutmak için adımlar atılacak. Özellikle gençlerin tarımda kalmasını sağlayacak uygulamalar yapılacak, uygun koşullu krediler verilecek.

TÜRKİYE'NİN İTİBARI: Veriye dayalı olmayan bilgilerle uluslararası alanda algılar oluşturuluyor. Türkiye'nin yurtdışındaki imajına yönelik algıları, karalamaları ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar yapılacak.

DÖVİZDE DALGALANMA YOK: 2023'ün ikinci yarısında cari açıkta daha hızlı bir düşüş bekleniyor. Reel döviz kurunda çok ciddi bir dalgalanma ise beklenmiyor.

DÜNYA LİDERLERİYLE MESAİ

Başkan Erdoğan, balkon konuşmasından sonra Cumhur İttifakı içinde yer alan partilerin liderleri ile bir araya geldi, seçim sonuçları değerlendirildi. Erdoğan, "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Seçim gecesi zafer konuşmasına da Cumhur İttifakı liderleriyle birlikte balkon konuşması gerçekleştirmiş her birini tebrik etmişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CNN'de çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye kilit rol oynayacak!
Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması
Sultangazi'de 'Reis' diye bağıran çocuğa fırıncı hakaret etti
Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı: 'Git torun sev'
'Erdoğan kazanırsa heykelini dikerim' demişti: AK Parti'den Tanju Özcan'a çimento
Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Antidepresan ilaçlarının kullanımı artıyorsa sebebi sensin
CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı 'istifa et' çağrısı: Ortada tam bir başarısızlık var
Milli Savunma Bakanı Akar'dan terörde kararlılık vurgusu: Ya teslim olacaklar ya da gömülüp gidecekler
Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na tepki: Diğer dört partiden daha fazla katkı sağladık ama bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz
CHP yandaşı Can Ataklı seçim sonuçlarını hazmedemedi: İktidar kaybettiğini çok iyi biliyor
Ankara’da sağanak sonrası sel! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
Dışişleri Bakanlığı: Kosova’da yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz
CHP'nin yenilgisinden sorumlu tutulan Tuncay Özkan'ın seçim öncesindeki videosu gündem oldu: Bana gelen gizli ankette Erdoğan'ın oyu yüzde 26
Enflasyon hesaplamasına 'ücretsiz doğal gaz' ayarı: 'Sıfır fiyat' yöntemi uygulanacak
CHP'lilerin 'milyonlarca Suriyeli oy kullandı' yalanına Nevşin Mengü'den tepki: Gerçekçi değilsiniz kendinizle yüzleşmezseniz kaybetmeye devam edeceksiniz
Batı'nın Erdoğan hazımsızlığı: Kara kara düşünüyorlar... 'Artık seçimler bitti, Erdoğan daha güçlü'
CHP'de bakanlık hayali ile TBMM dışında kalan isimler
O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu

Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik