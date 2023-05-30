Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi

Başkan Erdoğan, milli otomobil Togg'un fabrikasının kurulduğu Bursa'da, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapıldığı Mersin'de, Zigana Tüneli'yle birbirine bağlanan Trabzon ve Gümüşhane'de oylarını artırdı. Gabar petrolünün işlendiği Şırnak'ta, Karadeniz gazının taşındığı Zonguldak'ta Erdoğan lehine oy patlaması yaşandıBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, prestij projelerin hayata geçirildiği illerde de ilk tura göre oylarını büyük oranda yükseltti.Erdoğan, Akkuyu Santrali'nin yapımının sürdüğü Mersin'de ilk tura göre 3 puan, Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yine 3 puan oy artırma başarısı gösterdi.Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli'nin bulunduğu Artvin'de aynı şekilde oyunu 3 puan artıran Erdoğan, Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nin bulunduğu Trabzon'da 3.5 puan, Gümüşhane'de ise 4 puan oy yükseltti.Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapıldığı Mersin'de ilk turda 57.18 oy alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 60.27 oranına ulaştı. Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yüzde 51.47 oranında ilk turda oy alan Erdoğan ikinci turda 54.66'ya çıkmayı başardı.Yusufeli Barajı'nı sınırları içerisinde barındıran Artvin'de de Erdoğan'ın oyları arttı. İlk turda yüzde 47.68 alan Erdoğan, ikinci turda oyunu 50.65'e çıkardı.Zigana Tüneli'ni birbirine bağlayan iki ilde de Erdoğan oylarını yükseltti. Trabzon'da ilk turda yüzde 65.32 oy alan Erdoğan, ikinci turda oy oranını 68.88'e çıkardı. Gümüşhane'de de benzer bir tablo göze çarpıyor.İlk turda yüzde 74.42 oranında oy alan Erdoğan, ikinci turda oylarını yüzde 78.54'e çıkarmayı başardı. Karadeniz'de bulunan doğalgazın karayla buluşma noktası olan Zonguldak'ta da Başkan Erdoğan oylarını ilk tura göre artırdı.14 Mayıs'ta yüzde 51 oy alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 54.8 seviyesine yükseldi. Gabar'da bulunan petrolün ilk işlendiği il olan Şırnak'ta da Erdoğan'ın oyları ilk tura göre daha yüksek çıktı.14 Mayıs'ta 21.43 alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 23.7 oranında oy aldı.28 Mayıs seçim zaferinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık yeni döneminin yol haritası ortaya çıkmaya başladı. "Güçlü kadro, güçlü ekonomi, güçlü program" denilerek etkin adımlar atılacak. Türkiye'nin yurt dışındaki imajını bozan algı operasyonlarının da önüne geçilecek.Başkan Erdoğan, balkon konuşmasında "Güven ve istikrarla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz" diyerek çerçeveyi çizdi. İşte bu açıklamanın detayları:"Güçlü kadro, güçlü ekonomik program, güçlü bir ekonomi yönetimi" denilerek yola çıkılacak. Tüm aktörlerle istişare edilerek yola devam edilecek.VAATLER DE EKONOMİK PROGRAMDA: Dünyanın ve Türkiye'nin değişen şartlarını dikkate alarak bazı güncellemelerle ekonomik eylem planı devam edecek. Programa seçimde vatandaşlara verilen sözler dahil edilecek.FİYATLAR DÜŞÜRÜLECEK: Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyada da emtia fiyatlarının düşmesi olumlu etkiler yaratacak. Ayrıca konut, kentsel dönüşüm konusundaki kampanyalar devreye girecek.Enerji ve konut ve gıda enflasyonu artıran ve halkın ekonomisini doğrudan etkileyen alanlara ilişkin adımlar atılacak.TARIMDA YENİ DÖNEM: Gıda güvenliği için kırsalda nüfusu tutmak için adımlar atılacak. Özellikle gençlerin tarımda kalmasını sağlayacak uygulamalar yapılacak, uygun koşullu krediler verilecek.TÜRKİYE'NİN İTİBARI: Veriye dayalı olmayan bilgilerle uluslararası alanda algılar oluşturuluyor. Türkiye'nin yurtdışındaki imajına yönelik algıları, karalamaları ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar yapılacak.DÖVİZDE DALGALANMA YOK: 2023'ün ikinci yarısında cari açıkta daha hızlı bir düşüş bekleniyor. Reel döviz kurunda çok ciddi bir dalgalanma ise beklenmiyor.DÜNYA LİDERLERİYLE MESAİBaşkan Erdoğan, balkon konuşmasından sonra Cumhur İttifakı içinde yer alan partilerin liderleri ile bir araya geldi, seçim sonuçları değerlendirildi. Erdoğan, "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.Seçim gecesi zafer konuşmasına da Cumhur İttifakı liderleriyle birlikte balkon konuşması gerçekleştirmiş her birini tebrik etmişti.