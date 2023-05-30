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Konya'da seçim günü eylem hazırlığı yapan teröristler yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda eylem hazırlığında olduğu öğrenilen DEAŞ terör örgütü üyesi 6 kişi, MİT ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Ekleme: 30.05.2023 - 11:27 Güncelleme: 30.05.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Konya'da seçim günü eylem hazırlığı yapan teröristler yakalandıGüvenlik güçleri, eli kanlı terör örgütünün hain planlarını bozuyor.

Bu kez DEAŞ'ın 28 Mayıs Seçimlerini gölgede bırakmak için düzenlediği istihbaratı aldı.

Geceyi, terörün gölgesinde bırakmak için eylem hazırlığında olan şüpheliler, MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlendi.

Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye’ye dönen ve Konya’ya yerleşen DEAŞ Terör Örgütü üyesi A.H., emniyet güçlerince tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basıldı
A.H. ve irtibatlı olduğu 5 kişinin gizlendiği Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.H.’nin eylem için hazırlık içerisinde olduğu ve mühimmat temin etmeye çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca A.H.’nin örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya’daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği belirtildi.

Yazışmaların olduğu telefonu pencereden attı
Şüpheli A.H.'nin polis ekiplerinin baskın yaptığı anda cep telefonunu gizlendiği beşinci kattaki apartman dairesinden bir alt kattaki dairenin penceresine attığı görüldü.

A.H.’nin, söz konusu cep telefonunu örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeleri yapmak için kullandığı ve görüşmelerin tespit edilmemesi için pencereden attığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı
Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT’in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda eylem hazırlığındaki A.H., Konya’da irtibat kurduğu ve Suriye’de DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ortaya çıkan H.E. ile yine iletişimleri tespit edilen Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.H. ile H.E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden Y.B. yurt dışı yasağıyla diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
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