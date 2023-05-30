Ankaralılardan Mansur Yavaş'a sel tepkisi: Başkent İstanbul'a döndü!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, hizmette sınıfta kaldı. Her yağışta İstanbul'da görülen plansızlık ve ihmal zinciri bu kez Ankara'da yaşandı.Başkentte dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.Gözler ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Mansur Yavaş'ı aradı.Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya hazırlanan Yavaş'ın sesi soluğu çıkmadı! Ankaralıların sitemlerine ise kulaklarını tıkadı. Sosyal medyadan CHP'li belediyeye tepki yağdı:-MANSUR Yavaş hayallerle yaşarken Ankara'yı da İstanbul'a benzetmiş!-OTURSUNLAR artık belediyecilik yapsınlar. Cumhurbaşkanlığı hayallerini bir kenara bıraksınlar da belediyecilik yapsınlar.-SAYIN Yavaş, bir ara başkentle de ilgilenirseniz iyi olacak.-4 YILDIR selden bıktık artık. Birazcık hizmet öğrenin.-ALGI için değil hizmet için çalışın. Türkiye'nin başkentinin geldiği hale bak.-SENELERDİR başkente bir çivi çalışmaz mı?-ANKARA ada olacak bu gidişle!-VALLAHİ bıktık bu Ankara yağmurlarından, her yağmurda da sel olmaz ki!-ARTIK şu alt yapı sorununu çözseniz mi sayın başkan?-CUMHURBAŞKANI yardımcısı olmak hayaliyle mahvettiler şehri, mazgalları temizlemek çok mu zor!