Başkan Erdoğan'dan seçim zaferi sonrası ekonomi mesajı: Faiz indi enflasyon da inecek! 2 noktaya dikkat çekti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi bir balkon konuşması yaptı. 320 bin kişiye Külliye'de seslenen Başkan Erdoğan ekonomi konusuna ayrı bir başlık açarak, önemli mesajlar verdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır.' dedi.Seçimlerin bitmesiyle artık tüm vakit ve enerjilerini çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tahsis edeceklerini vurgulayan Erdoğan, 'Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, insanlarımızı hayata bağlamak önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir. Sadece kalbimiz değil, elimiz de hep deprem bölgesinin üzerinde olmaya devam edecektir.' ifadesini kullandı.Başkan Erdoğan, 'Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil. Bunları Başbakanlığım döneminde faizi 4,6'ya, enflasyonu da 6,2'ye indirerek ispatlayan biz değil miydik? Biz bu işi yaşadık, yaptık ama bunların böyle bir derdi var mı? Yok. Bunlar laf ola beri gele. Yaparsak yine biz yaparız. Şu anda faiz 8,5'e indirildi ve göreceksiniz enflasyon da inecek. Onlar bizimle yarışamaz, onlar IMF'nin kapısında nöbet tutarlar.' diye konuştu.Davos'tan kopuş sürecini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Davos'ta o zaman (Ali) Babacan yanımdaydı, IMF Başkanı'yla görüşüyoruz, o dönem 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. IMF Başkanı'na 'Sen taksitlerini alıyor musun? Dolayısıyla Türkiye'nin siyasi kaderine müdahale edemezsin. Türkiye'nin Başbakanı benim. Sen sadece taksitlerini alacaksın' dedim. Ne oldu? 2013'e kadar devam ettik, 2013'te son taksiti ödedik, ondan sonra bizim IMF'le ilişkimiz bitti.Biz buyuz ama bu CHP ne diyordu, 'IMF'ten borç almanız lazım.' O sizin işinizdir, bizim değil. Ve o gün bugün, bakın 10 sene geçti, biz IMF'den borç almadık. O zaman da Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Bunlar ne yapıyor, İngiltere'ye gidip 3,5 milyar dolar getirecekmiş, onlar sana delikli kuruş vermezler, tefeci kime para vereceğini çok iyi bilir. Nitekim tefeciden para isteyenin akıbeti işte sandıklarda ortala çıktı. Olay bu kadar basit.'Başkan Erdoğan, bu yolda emin adımlarla yürüdüklerini ve yürüyeceklerini vurgulayarak 'Güven ve istikrar, bu iki kavram çok önemli. Siyasette hep arkadaşlarımla bunu konuştum, iki kavram, güven ve istikrar. Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz.' dedi.Türkiye'nin sanayiden enerjiye her alanda giderek artan üretim gücünün sağladığı imkanları, herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceklerini söyleyen Erdoğan, Karadeniz'de doğal gaz keşfi ve ardından doğal gazın vatandaşlara bir ay süreyle ücretsiz sunulduğunu anımsattı.Doğal gazın 25 metreküpünün de 1 yıl boyunca hanelere ücretsiz verileceğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:'Şimdi Gabar'da petrol çıktı, yatarak değil çalışarak çıktı. Daha önce orada bay bay Kemal'in dirsek temasında olduğu teröristlerin oralarda beton dökmeleri sebebiyle petrol çıkartamıyorduk ama şimdi çıkardık. Bununla birlikte küresel gelişmelerin bozduğu dengeler yeniden kuruluyor. Türkiye'nin bu tabloda inşallah çok farklı bir gücü olacak, hak ettiği yeri de alacak. Güneyimizdeki güvenlik tehditlerini, terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadeleyi artıracağız. Siyasi ve diplomatik kanalları daha etkin işleteceğiz. Bölgesel gelişmeleri doğru şekilde yönlendirerek, kısaca, çok yönlü çalışmalarla sınırlarımızdan bunları da uzak tutmaya devam edeceğiz.'Başkan Erdoğan, 'Bay bay Kemal'in ortakları ne diyordu; 'Biz güneyimizdeki terör örgütleriyle beraber olacağız.' Bununla kalmadılar, oralardaki petrol kaynaklarını, bu teröristlerle paylaşmanın adımlarını attılar. İşte Kamışlı bunlardan bir tanesidir. Koalisyon güçleriyle ortak hareket ettiler.' ifadesini kullandı.Vatandaşların da talebi olan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerinin politikalarının bir parçası olarak değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:'Ülkemize ve milletimize yakışır yol ve yöntemlerle, vatandaşlarımızın bu konudaki beklentilerini karşılamak görevimizdir. Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık. Katar'la bir iş birliği yaptık, yeni bir iskan projesiyle, birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin edeceğiz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, turizmden spora kadar, ülkemize asırlık kazanımlar sağladığımız alanlarda çıtayı daha yukarıya taşıyacak yatırımlarla yolumuza devam edeceğiz.'Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bizi dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline getiren tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceğiz.' dedi.Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), geçici sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildiğinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan vatandaşlara hitap etti.Mesleki eğitim başta olmak üzere ülkenin şartlarına ve gençlerin beklentilerine karşılık gelecek uygulamaları geliştirerek sürdüreceklerini belirten Erdoğan, sağlıkta dünyanın örnek aldığı altyapı ve sigorta sistemini hep daha ileriye taşıyıp yaygınlaştıracaklarını ve şehir hastanelerini artıracaklarını söyledi.Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaştırma ve enerjide yürütülen yatırımları küresel düzeye taşıyarak, Türkiye'nin 'hub' konumunu güçlendireceklerini bildiren Erdoğan, 'Nitekim Sayın Putin, Türkiye'nin, yani Trakya'nın hub bölgesi olması konusunu bu tebrik mesajında yine tekrar etti. Onlarla bu adımı atacağız ve böylece Trakya bir hub olacak.' diye konuştu.