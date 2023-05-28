%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
Meclis Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
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