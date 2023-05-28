%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına sessiz kaldı
İlk tur seçimleri sonrası 4 defa kamera karşısına geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası sessizliğe büründü.
Türkiye, ikinci yüzyılın en önemli dönemeci için bugün tekrardan sandık başına gitti.
Milli irade oy verme işlemiyle tecelli etti...
Oy verme işleminin saat 17.00'de bitmesiyle birlikte sandıklar açılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan fark attı
Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte gelen ilk verilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı görüldü.
Algı operasyonuna giriştiler
İlk tur seçimlerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk tur seçimleri sonra algı operasyonuna giriştiler.
Dört defa kameralar karşısına çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri önde götürdüğünü ifade eden manipülasyon yaptılar.
Parti tarafından tepki çekti
CHP'ye veri akışını sağlayan ANKA verilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan önde olmasına rağmen iki belediye başkanının konuşmaları partileri tarafından tepki çekti.
Bugün ise milli irade bir kez daha tecelli etti. Recep Tayyip Erdoğan aldığı oy oranıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tamamlayarak tekrardan Cumhurbaşkanı seçildi.
Sessizliğe büründüler
İlk seçimlerde saat başı 'kazanıyoruz' diyerek ekran karşısına çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sessizliğe büründü.
Açıklama gelmedi
Sandıkların tamamına yakını açılmışken iki belediye başkanından ne bir paylaşım ne de bir konuşma gelmemesi dikkat çekti.
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