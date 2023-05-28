Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına sessiz kaldı

Türkiye, ikinci yüzyılın en önemli dönemeci için bugün tekrardan sandık başına gitti.Milli irade oy verme işlemiyle tecelli etti...Oy verme işleminin saat 17.00'de bitmesiyle birlikte sandıklar açılmaya başlandı.Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte gelen ilk verilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı görüldü.İlk tur seçimlerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk tur seçimleri sonra algı operasyonuna giriştiler.Dört defa kameralar karşısına çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri önde götürdüğünü ifade eden manipülasyon yaptılar.CHP'ye veri akışını sağlayan ANKA verilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan önde olmasına rağmen iki belediye başkanının konuşmaları partileri tarafından tepki çekti.Bugün ise milli irade bir kez daha tecelli etti. Recep Tayyip Erdoğan aldığı oy oranıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tamamlayarak tekrardan Cumhurbaşkanı seçildi.İlk seçimlerde saat başı 'kazanıyoruz' diyerek ekran karşısına çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sessizliğe büründü.Sandıkların tamamına yakını açılmışken iki belediye başkanından ne bir paylaşım ne de bir konuşma gelmemesi dikkat çekti.