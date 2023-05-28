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Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye bugün tekrar sandık başına giderek seçimi yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP destekli 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak ipi göğüsledi. 8'li koalisyondaki seçim hezimetinin ardından CHP'liler isyan etti. CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir'in yaptığı paylaşıma tepkiler adeta çığ gibi büyürken isyan eden CHP'liler, "Yeter rezil olduk, seçim bitti istifa zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk
Ekleme: 28.05.2023 - 23:30 Güncelleme: 28.05.2023 - 23:34 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk
14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur ittifakatı seçimleri önde kapatmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN FARK ATTI

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi ise bugün tarihinde yapıldı ve resmi olmayan sonuçlara göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 4.5 puan fark attı.

Yüzyılın Seçimi olarak nitelendirilen tarihi seçimde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyonu hezimete uğratarak ipi göğüslerken Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğunu güçlü bir şekilde aldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

8'li koalisyondaki mağlubiyet ardından CHP destekçileri de adeta isyan etti. CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir'in yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

'YETER ARTIK REZİL OLDUK'

Demir'in 'Kılıçdaroğlu' paylaşımınına İsyan eden CHP'liler 'Yeter rezil olduk, seçim bitti istifa zamanı geldi' ifadeleriyle tepki gösterdi. İşte isyan eden CHP'lilerin tepkilerin bazıları…

Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

'MÜCADELENİZ İŞE YARAMIYOR'

'Artık bitsin. Sizin mücadelenizi görüyoruz, bir işe yaramıyor. Egonuzu bir kenara bırakıp vazgeçin.'

Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

'İSTİFA ZAMANI GELDİ'

'Artık seçim bitti, istifa zamanı geldi'

Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

'Hala ... bizde söyle bir söz vardır. Yenilen pehlivan yenilgiye doymazmış. Bence değişimi chp kendinden başlaması gerek'

Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

'Bırakın gidin artık yeter rezil ettiğiniz elinizde Arap atı varken beş yılımızı yediniz'


Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

'Kandırmayın artık insanları yeter be ömrümüz size inanmakla geçti bu seçimi de kazanamıyorsan hangisini kazanacaksınız'

Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

'KOLTUKLARINIZI NE ZAMAN BIRAKACAKSINIZ'

'Biz sizi memnun etmek için mi yaşamak zorundayız? Ne zaman bırakacasınız o tatlı koltuklarınızı?'

Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

'Başdanışmanıydınız. Vekil oldunuz. Tabi ki siz isterseniz devam etmesini. Açıkçası ben halkım ve istemiyorum. İstifa etsin!'






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