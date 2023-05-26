Memleket Partisi'nden 300 kişi AK Parti'ye geçti!

Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'nde basın açıklaması yaptı. Akdere, 2,5 yıl önce 'Memleket Hareketi' ile çıktıkları yolculukta Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 2 gün kala adaylıktan çekilen Genel Başkan Muharrem İnce'nin kendilerini ortada bıraktığını belirtti.Kendisi ile birlikte 11 ilçede görevli 150 kişinin istifa ettiğini söyleyen Akdere, "Başta Genel Başkan Sayın Muharrem İnce olmak üzere, parti meclisi ve MYK üyelerinden görevde olan arkadaşlarımdan hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum. Genç arkadaşlarımın adına da hakkımı helal etmiyorum. Çünkü hiç kimseden menfaat beklentisi olarak siyaset yapmadık. Tamamen memleket sevdasıyla yola çıkmıştık. Bizim bu düşüncelerimizi boşa çıkardıkları için hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.AK Parti Dörtyol İlçe teşkilatına aileleri ve üyeleri ile gelen Memleket Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Hidayet Yamaç ve İlçe İkinci Başkanı Murat Oktay, 300 kişiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için AK Parti'ye geçti. Düzenlenen rozet takma törenine AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan ve AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Osman Görgen katıldı. Yamaç ve Oktay’a AK Parti rozetini Milletvekili Karahan ile ilçe başkanı Görgen taktı.İlçe Başkanı Osman Görgen, “Memleket Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Hidayet Yamaç bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'miz için çalışacaklarını söyleyerek Ak Parti ailesine katılmıştır" dedi.